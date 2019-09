Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anunțat, sambata, ca a anulat negocierile de pace cu talibanii, dupa ce aceștia ar fi incercat sa intre in Statele Unite pentru a ajunge la o intalnire secreta pe care președintele american urma sa o aiba cu omologul sau afgan. „Am anulat imediat intalnirea si negocierile de pace”, a…

- NATO va continua sa sprijine fortele afgane, a promis secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, dupa discutii avute marti cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si pe fondul eforturilor sustinute ale SUA de a ajunge la un acord de pace cu talibanii, informeaza dpa. Statele Unite si talibanii…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani l-a primit luni pe emisarul american Zalmay Khalilzad (foto), care i-a prezentat proiectul acordului de pace negociat de mai multe luni cu talibanii si care prevede retragerea trupelor americane din cinci baze militare in urmatoarele 135 de zile, transmite AFP, citata…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca negocierile dintre reprezentanți ai Statelor Unite și ai talibanilor din Afganistan decurg bine, insa inca nu s-a ajuns la un acord pentru incetarea razboiului din Afganistan, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Președintele american…

- Rebelii le "cer" combatantilor sa se opuna cu toate capacitatile de care dispun "imposturii acestui proces teatral"."Pentru a evita pierderile, compatriotii nostri trebuie sa evite adunarile care ar putea deveni tinte", se avertizeaza in comunicatul difuzat marti de un purtator de cuvant…

- Cel puțin 35 de oameni, în principal femei și copii, au murit dupa ce autobuzul în care se aflau a trecut peste o mina, în vestul Afganistanului, anunța Reuters. AFP vorbește de un bilanț de cel puțin 28 de morți."În aceasta dimineața în jurul orei 06,00 (01,30…

- Agentia de presa DPA consemneaza un bilant de cel putin 34 de morti in acest incident in provincia Farah din vestul Afganistanului. 'In aceasta dimineata, in jurul orei 06:00 (01:30 GMT), un autobuz care circula intre Kandahar si Herat a sarit in aer in urma impactului cu o bomba amplasata…