Talibanii au avertizat joi SUA in legatura cu o infrangere comparabila cu cea a sovieticilor in anii '80 daca nu parasesc Afganistanul, avertisment lansat intr-un moment in care Washingtonul prevede reducerea puternica a prezentei sale in tara asiatica, relateaza AFP. Intr-un mesaj transmis cu ocazia implinirii a 39 de ani de la invadarea Afganistanului de catre URSS, talibanii i-au avertizat pe americani ca risca acelasi tip de ''umilinta'' si au subliniat ca ei ar putea ''invata mult'' din evenimentele din acea vreme. Sovieticii au pus capat, la sfarsitul…