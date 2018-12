Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au avertizat joi SUA in legatura cu o infrangere comparabila cu cea a sovieticilor in anii '80 daca nu parasesc Afganistanul, avertisment lansat intr-un moment in care Washingtonul prevede reducerea puternica a prezentei sale in tara asiatica, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Talibanii au avertizat joi SUA in legatura cu o infrangere comparabila cu cea a sovieticilor in anii '80 daca nu parasesc Afganistanul, avertisment lansat intr-un moment in care Washingtonul prevede reducerea puternica a prezentei sale in tara asiatica, relateaza AFP. Intr-un mesaj transmis cu ocazia…

- Sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa au caracter ofensiv, fiind o incalcare grava a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuza Ministerul rus de Externe, referindu-se la platforma Aegis, montata in Romania.

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…

- Coreea de Nord va relua activitatile in scopul dezvoltarii arsenalului nuclear in cazul in care Administratia de la Washington nu anuleaza sanctiunile impuse Phenianului, avertizeaza Ministerul nord-coreean de Externe. “Statele Unite cred ca metoda «sanctiunilor si presiunilor» va conduce la ...

- John Bolton, consilierul pe probleme de securitate al lui Donald Trump, l-a anuntat personal pe Vladimir Putin ca Statele Unite se retrag din “Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare”. Urmeaza doar ca Washingtonul sa transmita notificarea oficiala.

- Statele Unite vor suplimenta capacitatile militare, inclusiv prin dezvoltarea arsenalului nuclear si a sistemelor antiracheta, pentru contracararea riscurilor globale, reprezentate in principal de China si Rusia, Washingtonul avertizand ca va incepe sa riposteze la actiunile regimului de la Beijing,…

- Un agent chinez, arestat in Belgia, a fost extradat catre Statele Unite si inculpat cu privire la faptul ca a incercat sa fure secrete industriale unor companii aeronautice americane, a anuntat miercuri Departamentul american al Justitiei, relateaza Le Figaro.