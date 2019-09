Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul afgan a salutat cu prudenta duminica "eforturile sincere" ale Washingtonului dupa anuntul surpriza al presedintelui Donald Trump privind intreruperea convorbirilor cu talibanii, din care Kabulul a fost exclus, relateaza AFP. Pe strazile din Kabul sau pe retelele sociale, afganii…

- Presedintele american, Donald Trump, a pus capat negocierilor de pace cu talibanii, dupa atentatele de la Kabul de saptamana trecuta, in care au murit doi romani, un soldat american si multe alte persoane.

- Donald Trump pune capat brusc negocierilor de pace cu talibanii, dupa atacul terorist de joi de la Kabul, in care a fost ucis si un soldat american. In acelasi atac, soldat cu 12 morti, a murit si un militar roman. In ciuda acestui lucru, decizia este surprinzatoare, pentru ca existau sansele incheierii…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata seara ca pune capat ''negocierilor de pace'' purtate de un an cu talibanii pentru a contribui la incetarea a 18 ani de conflict in Afganistan, desi parea ca existau sanse de a se ajunge la un acord istoric, relateaza

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca negocierile dintre reprezentanți ai Statelor Unite și ai talibanilor din Afganistan decurg bine, insa inca nu s-a ajuns la un acord pentru incetarea razboiului din Afganistan, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Președintele american…

- Președintele american a facut aceasta declarație pentru reporterii acreditați la Casa Alba înainte de a pleca spre Camp David, Maryland.Declarația lui Trump vine în contextul în care cea mai recenta runda de negocieri între cele doua parți a început…

- Statele Unite si talibanii afgani au reluat joi negocierile in Qatar in vederea ajungerii la un acord care sa permita retragerea soldatilor americani din Afganistan dupa 18 ani de conflict, informeaza AFP citand o sursa americana sub protectia anonimatului. Aceasta a 9-a runda de discutii intre insurgenti…

- Americanii, in marea lor majoritate, nu sunt de acord cu felul in care administratia presedintelui republican Donald Trump gestioneaza situatia solicitantilor de azil pe de-o parte, iar pe de alta parte sustin ca trebuie sa existe o cale pentru ca imigrantii clandestini sa poata ramana legal in SUA,…