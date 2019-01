Alertă ANM: Cod portocaliu, emis pentru zona de munte din vestul țării

Zona de munte a judeţelor Hunedoara şi Caraş Severin este sub cod portocaliu de vânt puternic până la ora 13.30, potrivit Administraţiei Naţionale de ... The post Alertă ANM: Cod portocaliu, emis pentru zona de munte din vestul țării appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]