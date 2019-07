Stiri pe aceeasi tema

- POLITISTUL CURAJOS…Un individ din Barlad, Sergiu George Stangaciu, de 27 de ani, a incercat sa dea „lovitura” vietii sale smulgand unei femei un lant de aur de la gat. Ghinonul sau a fost ca un politist care se indrepta spre munca si un barladean pe un scuter, au fost pe faza si l-au prins! Acesta [...]

- Fostul presedinte peruan Alejandro Toledo va ramane in detentie in Statele Unite in asteptarea unei decizii cu privire la extradarea sa in tara natala, unde este pus sub acuzare pentru coruptie, a ordonat vineri un judecator federal american, relateaza AFP. Alejandro Toledo (73 de ani), care a condus…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au fost sesizati pe 2 iulie de catre o femeie de 31 de ani din municipiul Dej, despre faptul ca la data de 1 iulie, a fost victima unei agresiuni comise asupra sa de catre un barbat de 33 de ani, din Gherla. In fapt, pe 1 iulie 2019, …

- Tribunalul Timiș a motivat decizia de a-l cerceta in libertate sub control judiciar pe șoferul sarb al cisternei incarcate cu 500 de baxuri de țigari de contrabanda și de cercetare in stare de libertate a celor patru luptatori MMA care insoțeau transportul. Va reamintim ca, in urma unei operațiuni a…

- Astazi expira perioada de carantina pentru Liviu Dragnea. Iar maine fostului presedinte social-democrat i se va stabili regimul de detentie. In situatia in care comisia de la penitenciar stabileste un regim ...

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș i-au identificat și reținut pe doi barbați de 39 și 41 de ani, din Sebeș, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii dar și pe un tanar de 20 de ani, din Sebeș, care este condamnat la masura educativa a internarii…

- CERERE…Arestati in urma cu mai bine de o saptamana de procurorii DIICOT, dupa ce au fost acuzati de trafic de droguri, traficantii aradeni dovedesc ca nu suporta regimul de detentie. Au cerut magistratilor Curtii de Apel Iasi o masura mai usoara privativa de libertate dar au primit raspuns negativ.…

- Judecatorii militari au decis arestarea militarului care a atacat în toiul nopții o familie din Trestiana, înarmat cu un ciocan. El va sta 30 de zile dupa gratii, pentru tentativa de omor și violare de domiciliu, informeaza Realitatea de Vaslui.