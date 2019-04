Tâlharul de la o casă de schimb valutar a fost prins Autorul jafului comis in data de 25 februarie, la o casa de schimb valutar din Bumbești Jiu, a fost prins de polițiști. Barbatul a aruncat hainele pe care le purta in ziua talhariei pe Defileul Jiului, indiciu care i-a ajutat pe polițiști sa il identifice. Polițiștii au reușit sa puna mana pe barbatul care a atacat o casierița de la o casa de schimb valutar din Bumbești Jiu. Amintim ca in data de 25 februarie, polițiștii erau in alerta, dupa ce un hoț a reușit sa fuga cu aproximativ 7000 de euro din incinta unei case de schimb valutar. Barbatul a lovit-o pe angajat societații și a amenințat-o… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

