- Barbatul de 50 de ani, reținut pentru tentativa de talharie calificata, a fost arestat de magistrati. La data de 16 ianuarie, magistratii Judecatoriei Dej au emis pe numele barbatului de 50 de ani, din comuna Caseiu, judetul Cluj, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Acesta fusese retinut…

- Polițiștii clujeni au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea infracțiunii de tentativa la talharie.Astfel, la data de 15 ianuarie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au identificat și depistat un barbat, in varsta…

- Un barbat, de 37 de ani a fost transportat la spital. El a ajuns la unitatea medicala cu o plaga in partea stanga, fiind atacat... The post Barbat injunghiat. Atacat in scara blocului de un necunoscut cu un cuțit appeared first on Renasterea banateana .

- Barbatul care a atacat o tanara in scara blocului M3 din Alba Iulia ar fi trebuit sa fie eliberat din inchisoare in 25 mai 2019. Nu a obtinut eliberarea conditionata pentru ca a fost un detinut-problema, dar a iesit mai repede din puscarie in baza recursului compensatoriu. Nicolae Tiberiu Dragoi, barbatul…

- Fapta a fost surprinsa de camera de supraveghere instalata la parterul blocului unde victima, care astepta liftul, a fost lovita cu agresivitate si talharita. Pe filmare se vede cum barbatul o loveste cu pumnul in fata pe tanara de 20 de ani, aceasta cazand lata pe holul blocului si pierzandu-si…

- Un barbat de 63 de ani din Matasari, județul Gorj, a fost atacat in scara blocului de un vecin, pe fondul unui scandal și al consumului de alcool. Agresorul de 67 de ani a fost reținut 24 de ore, ca urmare a faptului ca a lovit victima la...