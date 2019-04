Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii fagarașeni au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat in varsta de 32 ani din municipiul Fagaraș, judeșul Brașov, care și-ar fi agresat fizic, fosta iubita. „Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in data de 11 aprilie 2019, barbatul s-ar fi deplasat…

- Un tanar, din municipiul Brașov suspect de comiterea a trei talharii, a fost reținut, iar ulterior arestat, dupa o tentativa eșuata de jaf. Potrivit polițiștilor brașoveni, sambata seara, tanarul, de 23 de ani a patruns intr-o societate comerciala de pe raza municipiului Brașov avand fata acoperita.…

- Doi tineri au fost reținuți de polițiștii brașoveni dupa ce au agresat un barbat, in propria casa, apoi i-ar fi furat telefonul mobil. Potrivit polițiștilor, victima a postat pe internet un anunț de vanzare a unui telefon mobil, iar cei doi tineri s-ar fi deplasat la domiciliul indicat, insa cu alte…

- Un barbat din comuna brasoveana Jibert a fost reținut pentru 24 de ore și a primit ordin de restrictie provizoriu pentru 5 zile, dupa ce in toiul nopții, a intrat in casa peste fosta concubina a agresat-o și i-a furat telefonul mobil. Ba mai mult, acesta s-a razbunat si pe masina tatalui victimei. Oamenii…

- Fapta a avut loc in dimineata de 1 februarie, dupa ce tanarul a petrecut noaptea la ea acasa. La ora 5 dimineata, fata, Mihaela Beatrice Moisei i-a luat banii din portofel, telefonul mobil si l-a amenintat cu un cutit sa iasa din casa. In portofel, tanarul avea suma de 100 de euro, 550 de lei, prejudicial…

- Un tanar in varsta de 18 ani din Covasna, a fost reținut de polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov, fiind banuit de savarșirea infracțiunilor de ”talharie calificata” și ”tentativa la talharie calificata”. Suspectul este banuit ca ar fi intrat in mai multe magazine din municipiul…

- Doua tinere au spart o mașina aflata in parcarea unui centrul comercial din Pitești. Pe 26 ianuarie seara, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au identificat doua tinere, (23 de ani din Fagaraș, județul Brașov și 19 ani, din Baiculești), banuite de savarșirea infracțiunii de furt. Cele doua…

- Un barbat, in varsta de 45 de ani, din Sacele, este cercetat de polițiști pentru talharie calificata, dupa ce, se pare ca sub amenințarea unui cuțit, in noaptea de marți, ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un magazin din municipiul Brașov. Potrivit polițiștilor, saceleanul a intrat in magazin, in…