Tâlhărit în propria casă de un vecin Un individ din Tibana a fost retinut de catre politisti dupa ce a intrat peste un vecin in casa si, dupa dupa ce l-a lovit, i-a furat mai multe lucruri. Furtul a avut loc la sfarsitul anului trecut. „Politistii Sectiei 4 Miroslava efectueaza cercetari intr-un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata. In urma cercetarilor, a rezultat faptul ca, in seara zilei de 28 decembrie 2018, un tâ (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

