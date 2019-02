Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au reținut miercuri, 20 februarie, doi barbați din Ramnicu Valcea, banuiți de savarșirea mai multor furturi. In dimineața zilei de 20 februarie, polițiștii, sub coordonarea unui procuror din ...

- Doi tineri din Targu-Jiu au petrecut noaptea de miercuri spre joi in arestul Poliției Gorj, fiind acuzați ca ar fi furat 25 de telefoane și un laptop dintr-un service din municipiu. Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale, in colaborare cu colegii de la Biroul Transporturi Feroviare…

- La data de 22 ianuarie, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Sighetu Marmatiei au desfasurat o actiune, in urma careia a fost identificat si retinut un tanar de 27 de ani, din municipiu, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare. Persoana…

- In continuarea cercetarilor efectuate intr-un dosar penal privind savarșirea a doua infracțiuni de talharie calificata, la data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au prins și au reținut patru tineri, banuiți de comiterea faptelor.…

- Povestile din spatele monitorului si increderea in persoane pe care le-ati cunoscut in mediul online va pot transforma in victime. O intalnire stabilita in acest fel s-a transformat intr-o talharie. Politistii au fost sesizati ca un baimarean, care urma sa se intalneasca cu o femeie pe care o cunoscuse…

- Polițiștii specializați in investigații criminale din Bistrița-Nasaud, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Beclean, au reușit identificarea a patru barbați, banuiți de comiterea unui furt din locuința al carui prejudiciu total este de peste 140.000 de lei. La data de 28 noiembrie a.c.,…

- Trei barbați din Bistrița-Nasaud și unul din Suceava au fost identificați de polițiști ca fiind autorii unui furt care a avut loc in Cireșoaia in vara acestui an. Trei din aceștia se afla deja in arest preventiv, dupa ce in urma cu doua saptamani au dat atacul intr-o locuința din alta localitate a județului.…