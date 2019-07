Tâlhărie pe stradă, ziua, în centrul Timișoarei Polițiștii Secției 1 Timișoara au reținut pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 48 de ani, banuit de comiterea unei talharii. Cel in cauza a fost introdus in arestul IPJ Timiș. „La data de 26 iulie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 3 Timișoara, au identificat un barbat in varsta de 48 […] Articolul Talharie pe strada, ziua, in centrul Timișoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

