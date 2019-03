Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii gorjeni au un suspect in cazul jafului de aseara de la o casa de pariuri din Targu Jiu. Este vorba despre un barbat de inaltime medie, cu barba și care la ora talhariei era imbracat intr-un trening. Suspectul a ...

- Un barbat a patruns, marti seara, intr-o agentie de pariuri sportive, din municipiul Targu-Jiu, județul Gorj, de unde, sub amenintarea angajaților cu bataia, a furat banii din casierie, informeaza Mediafax.Citește și: Liderul unei rețele de hoți, care acționa in Italia, ridicat de polițiști…

- La data de 6 februarie a.c., politisti din cadrul Poliției municipiului Targu Jiu au fost sesizati de agentul de securitate din cadrul unei societati comerciale de pe raza localitatii, despre faptul ca ar fi identificat doua persoane care ar fi sustras bunuri de pe rafturile societații, trecand…

- Doi tineri din Cetate, judetul Dolj, au fost retinuti de politisti, dupa ce au sustras banii de la o agentie de pariuri si apoi au incercat sa insceneze o talharie pentru a-i induce in eroare pe anchetatori...

- Doi tineri din Cetate, judetul Dolj, au fost retinuti de politisti, dupa ce au sustras banii de la o agentie de pariuri si apoi au incercat sa insceneze o talharie pentru a-i induce in eroare pe anchetatori, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT pentru Romania, la…

- Un tanar de 29 de ani din București s-a ales luni cu dosar penal, fiind acuzat ca a sustras bunuri dintr-un magazin din Targu Jiu, fapt sesizat de un agent de securitate. Potrivit poliției, acesta ar fi sustras, de pe raft, dou...

- Targu Jiu va avea o arena moderna, care va fi gata in aceasta vara, iar FCSB ar putea juca acolo in cupele europene. Marcel Romanescu, primarul municipiului Targu Jiu, a dezvaluit ca a auzit ca FCSB s-a interesat in ce condiții ar putea juca pe noul stadion in cupele europene. "Pe mine nu m-a contactat…

- FOTO – Arhiva Polițiștii de investigații criminale din Dej au reținut pentru 24 de ore un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunii de talharie. Marți, 18 decembrie, in jurul orei 13:00, Poliția Municipiului Dej a fost sesizata cu privire la comiterea unei talharii, pe strada Ecaterina Teodoroiu.…