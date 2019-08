Tâlhărie de 600 de lei într-un bloc din Iaşi Un barbat de 33 de ani din Iasi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile fiind acuzat de talharie. Individul a fost identificat, zilele trecute, de catre politistii de la Biroul de Investigatii Criminale, el fiind suspect ca ar fi comis fapta la inceputul acestei luni. „Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca la data de 1 august a.c., in timp ce s-ar fi aflat intr-un bloc din municipiul Iasi, acesta i-ar fi smuls portofelu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

