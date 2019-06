Stiri pe aceeasi tema

- Un batran britanic, in varsta de 80 de ani, mergea cu soția sa pe o strada din estul Londrei cand a „indraznit” sa-i atraga atenția unui șofer sa circule cu o viteza mai mica. Incidentul a avut loc pe 21 aprilie. Batranul a plecat, dar șoferul a oprit mașina și l-a atacat din spate, chiar in fața soției…

- Informatiile primite nu au fost suficient de detaliate pentru ca FBI sa poata preveni atacul, se mentioneaza intr-un comunicat emis de agentie. Conform comunicatului, indiciile constau intr-o postare online care facea referire la un potential atac, dar care nu includea informatii „specifice” despre…

- Patru persoane au fost impuscate duminica in afara unui club de noapte din Melbourne, Australia, relateaza Sky News. Atacul a avut loc la ora locala 3.20, in Prahran, Melbourne, in afara clubului Love Machine. Incidentul a avut loc in Prahran, un cartier din sud-destul orasului. Identitatea persoanelor…

- Rapperul Ermias Davidson Ashedom, cunoscut ca Nipsey Hussle, a fost impuscat mortal, duminica, in fata magazinului pe care il detinea in cartierul Hyde Park din Los Angeles, scrie news.ro.Potrivit Los Angeles Times, citat de Variety, Ashedom a fost impuscat de mai multe ori si transportat…

- Un barbat a sfarșit tragic. Acesta a incercat sa atace o femeie, polițista, care l-a impușcat mortal. Atacul a avut loc in localitatea San Pablo, din Brazilia. Barbatul, aflat intr-o mașina, oprește pe o strada, in fața unei femei spre care se duce in mare graba, cu intenția de a o ataca. Femeia a ripostat,…

- Incidentul din Mishmeret, un oras la nord de Tel Aviv, vine intr-o perioada tensionata inaintea aniversarii protestelor de la granita Fasiei Gaza si a alegerilor de pe 9 aprilie din Israel. Politia a informat ca o casa a luat foc, existand informatii ca aceasta a fost lovita de o racheta.…

- Gruparea extremista Statul Islamic a amenintat luni ca se va razbuna dupa atacul de vineri de la doua moschei din Noua Zeelanda, soldat cu 50 de morti, relateaza DPA. "Scenele de crima de la doua moschei din Noua Zeelanda ii vor trezi pe jihadistii in adormire si ii vor motiva pe sustinatorii califatului…

- Vineri, Putin a trimis o telegrama in care a exprimat condoleanțe prim-ministrului Noii Zeelande, Jasinde Ardern, in legatura cu atacul terorist din orașul Christchurch, subliniindu-și speranța ca toți cei implicați vor suferi o pedeapsa bine meritata.