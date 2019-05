Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 73 de ani din Oradea a fost jefuita de un barbat care i-a pus somnifere in cafea și apoi i-a furat bijuteriile și alte bunuri din casa, prejudiciul ridicandu-se la 10.000 de lei. Suspectul, in varsta de 66 de ani, din județul Vaslui, a fost arestat pentru 30 de zile, scrie Mediafax.Potrivit…

- Trei baieti si o fata, toti minori, au furat bunuri in valoare de peste 70 de mii de lei, dintr-o locuinta din Ialoveni. Adolescentii, cu varste cuprinse intre 12 si 14 ani, au dat busna intr-o casa la sol, stapanii careia sunt plecati peste hotare.

- A dat o lovitura de peste 5000 de euro și a crezut ca va scapa, insa a fost prins ieri de polițiștii timișoreni. Barbatul in varsta de 30 de ani, care a furat dintr-o casa din Timișoara, este cercetat pentru furt calificat și a fost introdus dupa gratii pentru 24 de ore. Momentan se afla ... The post…

- A crezut ca a dat lovitura, insa a fost prins la o luna dupa furtul pe care l-a comis. Este vorba de un tanar in varsta de 24 de ani, care a fost depistat dupa un furt pe care l-a comis in Timiș și a fost trimis dupa gratii. Individul este banuit ca in perioada ... The post Tanar din Timiș, prins la…

- Un roman de 32 de ani a fost iertat de judecator britanic de la Curtea din Nottingham dupa ce a fost prins ca a furat un carucior cu cumparaturi... The post Roman de 32 de ani condamnat la o zi de inchisoare in Marea Britanie. A recunoscut ca a furat un carucior cu bunuri in valoare de 730 de lire appeared…

- La data de 19 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr.1 Poliție Rurala Targoviște au documentat activitatea infracționala a trei Post-ul Trei barbați au furat bunuri din gospodarii din Cazaci și Nucet, in valoare de 12.000 de lei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii din Cugir l-au retinut pe un barbat din oras care e banuit de furt. Acesta ar fi sustras, din gradina unui imobil, mai multe bunuri a caror valoare a fost estimata la 1.000 de lei. La data de 18 februarie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au luat…

- Un barbat in varsta de 35 de ani din Lunca Muresului a fost arestat la Cluj pentru furt. A creat un prejudiciu de 50.000 de lei, dupa ce a sustras bani, bijuterii si telefoane mobile, din trei locuinte din Cluj-Napoca. Potrivit IPJ Cluj, acesta a fost retinut pentru 24 de ore, duminica, iar marti a…