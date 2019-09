Tâlhar la 15 ani, reținut în arestul IPJ Cluj Joi, in jurul orei 13.00, politistii Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca au fost sesizati telefonic de catre un tanar de 16 ani, din comuna Ditrau, judetul Harghita, despre faptul ca in timp ce se afla pe strada Ialomitei din municipiul Cluj-Napoca a fost deposedat de suma de 270 de lei si un portmoneu. Fapta ar fi fost comisa de catre un grup de 3 tineri, iar cel care i-a sustras portmoneul si banii i-a aplicat mai multe lovituri cu palma peste fata, grupul parasind ulterior locul faptei. In urma activitatilor desfasurate de catre politisti, la scurt timp, au fost identificati 3 tineri cu varsta de… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 septembrie, in jurul orei 22.00, in urma unei sesizari telefonice, polițiștii Secției 2 Poliție Cluj-Napoca au identificat și depistat un barbat de 27 de ani, din comuna Laslea, județul Sibiu, in incinta unei biserici din municipiul Cluj-Napoca. Asupra barbatului au fost gasiți peste 2.000…

- Ziarul Unirea Doi tineri din județ, trași pe dreapta de polițiști. Aceștia au fost surprinși circuland fara a avea permis, ori cu actul suspendat Dosare penale pentru doi tineri de 20 de ani din județul Alba. Aceștia au fost depistați de polițiștii unor secții rurale in timp ce se deplasau cu autoturismele,…

- Vineri, 02 august a.c., in jurul orelor 22:30, o patrula de politie din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 8 Baltesti, a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui conducator auto care se deplasa pe raza comunei Aricestii Zeletin, judetul Prahova.Intrucat conducatorul autoturismului nu a oprit…

- La data de 1 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Novaci au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 22 de ani, din comuna Baia de Fier, banuit de savarsirea infractiunilor de violența in familie și amenințare.…

- Asa cum v-am informat ieri, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au continuat cercetarile intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala si au retinut un barbat de 54 de ani din Bascov. Ei bine, ulterior, tot in cursul zilei de ieri, politistii…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, un tanar de 21 de ani, acuzat de comiterea unei spargeri de magazin.”La data de 3 iulie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca au identificat si retinut pentru 18 de ore un barbat de 21 de ani din comuna Valea Larga, judetul Mures. Barbatul este banuit…

- Un tanar de 18 ani este suspectul principal in cazul agresiunii asupra a doi copii din Prejmer, care au fost injunghiați in timpul nopții de sambata spre duminica, in timpul unui festival de muzica populara. Polițiștii brașoveni l-au reținut pe barbat, conform Mediafax.Citește și: Traian Basescu…

- La data de 3 iulie, politistii Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca au identificat si retinut pentru 18 de ore un barbat de 21 de ani din comuna Valea Larga, judetul Mures. Barbatul este banuit ca la data 3 iulie, in intervalul orar 02:50 – 03:30, ar fi sustras prin efractie, dintr-un magazin de pe raza municipiului…