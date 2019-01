Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din judetul Satu Mare, dat in urmarire nationala de catre Inspectoratul de Politie Judetean Satu Mare, a fost prins de politistii din Salaj. Pe numele acestuia, Judecatoria Carei a emis mandat de arestare preventiva, fiind banuit de comiterea unei infractiuni de talharie calificata. Duminica,…

- Meteorologii au emis cod galben de ninsori și viscol, im 12 județe din nordul si vestul Romaniei , valabil pana luni dupa-amiaza la ora 14:00 in timp ce, la nivelul intregii tari, se vor semnala precipitatii mixte si vant puternic pana marti. Ninsori, in general moderate cantitativ, vor fi si in Maramures…

- Mai multe localitati si consilii judetene din Maramures, Satu Mare, Salaj si Bistrita vor lansa, pana in 15 ianuarie 2019, o asociere numita „Provincia Transilvania de Nord”, scopul fiind consolidarea statului prin dezvoltarea economica a zonei, potrivit MEDIAFAX. Primarul municipiului Baia Mare, Catalin…

- Ambulante noi pentru Teleorman; primele autospeciale vor fi livrate sambata in Eveniment / on 11/12/2018 at 13:39 / Incepand de marti, 11 decembrie, primele 300 de ambulanțe tip B 4×2, achiziționate prin Programul POIM 2014 – 2020 – “Imbunatatirea capacitatii de interventie la urgentele…

- Politistii au retinut doua persoane banuite ca in noaptea de 26 spre 27 noiembrie, ar fi furat dintr-o masina mai multe bunuri. In fapt, doi barbați de 31, respectiv 19 ani ambii din Satu Mare, profitand de faptul ca unul dintre geamurile unei masini nu era inchis complet ar fi sustras din interiorul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Porolissum” al judetului Salaj, a fost solicitat sa intervina, pe parcursul saptamanii trecute, la un numar de 62 de evenimente. Dintre acestea, 13 au reprezentat interventii pe linia situatiilor de urgenta, iar 49 de misiuni s-au axat pe acordarea primului…

- In total au fost eliminati 360.647 de porci afectati de boala. Au fost despagubiti 7.826 de proprietari, valoarea totala a platilor fiind de peste 189,506 milioane lei, conform ultimelor date remise AGERPRES de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Pana…

- Politistii locali satmareni l-au prins azi (31 octombrie) dupa-amiaza pe principalul suspect al dublei crime din Micro 15. Acesta a fost retinut in zona Podului de fier. „Polițiștii locali au reușit sa-l depisteaze pe barbatul suspectat ca ar fi comis dubla crima de marți seara din municipiul Satu Mare.…