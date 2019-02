„Taki Taki” – hit-ul semnat DJ Snake feat. Cardi B, Selena Gomez si Ozuna a ajuns la un miliard de vizualizari pe YouTube

Stiri pe aceeasi tema

- ​LooLooKids, cel mai popular canal YouTube din România, a fost recent premiat de Google cu "butonul de diamant”, distinctie oferit canalelor care depașesc pragul de 10 milioane de abonați. Ideea le apartine unor antreprenori din Iasi, care au povestit pentru StartupCafe cum au construit…

- „LooLoo Kids” este primul canal de YouTube din Romania și din regiunea Europei Centrale și de Sud-Est care primește distincția „butonul de diamant”. Distincția este acordata doar celor care depașesc 10 milioane de abondați! Canalul „LooLoo Kids” are peste 13 milioane de abonați Doi soți din Iași, Alexandru…

- Confruntarea revanșa dintre Catalin Moroșanu și Freddy Kemayo din ediția inaugurala a Dynamite Fighting Show a strans cele mai multe vizualizari pe YouTube in 2018. Conform statisticilor, duelul caștigat la decizie de Moroșanu a adunat 858.000 de vizualizari. De altfel, meciul de la București a avut…

- Ed Sheeran incepe 2019 bine! Videoclipul lansat de Ed Sheeran in urma cu doi ani pentru piesa ”Shape Of You” a trecut de patru miliarde de vizualizari pe YouTube. Doar in primele zile din acest an a mai adaugat vreo patru milioane de vizualizari pentru ”Shape Of You” , astfel incat Ed Sheeran se poate...…

- 5GANG vine cu o piesa noua, SOS, considerata de liderul trupei, Selly (Andrei Șelaru), cea mai buna piesa a lor de pana acum. Textul poarta semnatura lui Selly, la fel și linia melodica unde a colaborat cu Quick, cel care s-a ocupat și de producția piesei.

- Videoclipul “Djadja” are peste 250 milioane de vizualizari pe YouTube (cele mai multe vizualizari din 2018 ale unui artist francez). De asemenea, videoclipul “Copines” a strans peste 100 milioane de vizualizari. OFICIAL, ESTE CEA MAI ASCULTATA ARTISTA DIN FRANTA PE SPOTIFY SI DEEZER IN 2018! Albumul…

- Carmen de la Salciua se bucura de un succes rasunator. Artista are un nou videoclip, la piesa "Curge prin vene iubirea ta"! Clipul este unul atipic, de care fanii s-au indragostit si deja face ravagii pe Youtube. Textul melodiei si muzica sunt realizate de Carmen de la Salciua, iar de orchestratie…

- Ariana Grande a obtinut cel mai bun debut al unui videoclip muzical din istoria platformei YouTube cu noua sa piesa ''thank u, next'', potrivit revistei Billboard citata joi de EFE. Potrivit datelor prezentate de Billboard si confirmate de YouTube, ''thank u, next'' a…