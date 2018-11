Parlamentul European va vota acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) in ianuarie sau februarie, a declarat duminica presedintele legislativului european, Antonio Tajani, citat de EFE.



''Acordul va ajunge in plen in decembrie. Parlamentul European va vota o rezolutie in decembrie si, probabil, in ianuarie sau cel mai tarziu in februarie ne vom pronunta prin vot asupra acordului, daca majoritatea este de acord'', a explicat Tajani, inainte ca liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene sa aprobe duminica in cadrul unui summit extraordinar…