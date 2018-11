Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului European, A. Tajani, vizita la Palatul Cotroceni Antonio Tajani, noul presedinte al Parlamentului European Foto: twitter.com/antonio_tajani. Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, aflat în vizita la Bucuresti, a avut, astazi, o întrevedere…

- Miercuri are loc conferinta presedintilor din PE cu guvernul Romaniei Antonio Tajani, noul presedinte al Parlamentului European Foto: twitter.com/antonio_tajani. La Bucuresti va începe miercuri, 21 noiembrie, conferinta presedintilor din Parlamentul European cu Guvernul…

- In Romania "sunt probleme cu reformele din justitie" Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Foto: euranetplus-inside.eu. Evaluarea anuala privind MCV a fost prezentata la Strasbourg, în plenul Parlamentului European, de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.…

- „Romania pentru mine nu este o tara neutra, este o tara fata de care am sentimente profunde. Ma gandesc la poporul roman. Imi place de el. Romania este un furnizor de stabilitate, nu un consumator de stabilitate. Fara Romania, Uniunea Europeana nu ar fi completa. Romania sarbatoreste pe 1 decembrie…

- Participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului actualului Parlament European,…

- Liderul Pro Romania, deputatul Victor Ponta, susține ca discursul Vioricai Dancila de la Strasbourg nu a facut decat sa-i irite pe liderii europeni. Ponta arata ca liderii tuturor grupurilor politice au transmis un mesaj clar catre Romania și i-au cerut Vioricai Dancila sa nu distruga justiția și…

- Viorica Dancila a avut un mini-discurs in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, unde a vorbit despre situația justiției din Romania și le-a raspuns europarlamentarilor la criticile la adresa Guvernului și a coaliției de guvernare. Miercuri seara, la Romania TV, Dancila a declarat ca foștii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a prezentat, miercuri, la dezbaterea din plenul Parlamentului European (PE) pe tema statului de drept din Romania, anuntand inca de la inceput ca, desi „respecta si pretuieste” Uniunea Europeana, nu a venit acolo ca „sa dea socoteala”. In apararea guvernului de la Bucuresti…