Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii din Taiwan au inceput sa se deplaseze la sectiile de votare sambata cu ocazia unui scrutin cu valoare de test pentru actuala presedinta si care comporta, de asemenea, chestiuni sensibile in relatia cu China, relateaza AFP preluata de Agerpres. Cei 19 milioane de alegatori voteaza…

- Tendințele macroeconomice globale, cum ar fi decarbonizarea, impreuna cu electrificarea, urbanizarea și digitalizarea, modeleaza lumea energiei intr-un nou ecosistem care transforma treptat modelul de afaceri tradițional al companiilor de utilitați. Regenerabilele, infrastructura rețelelor și noile…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud au descoperit in Portul Constanta Sud Agigea, intr-un container sosit din China, articole de incaltaminte in valoare de peste 1.700.000 lei, susceptibile a fi contrafacute. In data de 23.10.2018,…

- Pretul aurului a crescut luni cu aproape un procent, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 saptamani, dupa ce pietele bursiere din Asia au scazut iar investitorii se confrunta cu impactul tensiunilor comerciale dintre SUA si China precum si cu majorarea dobanzilor in SUA, transmite Reuters.…

- O mie sase sute de perechi de incaltaminte contrafacute, in valoare de aproape un milion de lei, au fost confiscate in Portul Constanta Sud Agigea. Marfurile sosisera din China si erau destinate unei firme din Bucuresti, scrie News.ro. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii…

- Presedintele american Donald Trump este asteptat sa anunte, luni, noi taxe de aproximativ 200 de miliarde de dolari pentru importurile din China, au declarat surse oficiale din Administratia SUA, citate de Reuters.

- Administratia Trump a contactat China pentru o noua runda de discutii comerciale, in conditiile in care se pregateste sa activeze noi tarife punitive, pentru bunuri chinezesti in valoare de 200 de miliarde de dolari, au declarat miercuri doua persoane apropiate situatiei, transmite Reuters conform News.ro…

- Presedintele american, Donald Trump, este pregatit sa amplifice tensiunile comerciale cu China, el spunandu-le consilierilor sai ca vrea sa impuna tarife pentru bunuri chinezesti in valoare de 200 de miliarde de dolari, dupa incheierea unei perioade de consultari publice care se va incheia saptamana…