Taiwan se pregătește de votul pentru legalizarea căsătoriei între persoanele de același sex În parlamentul din Taiwan au fost discutate vineri masurile care ar trebui adoptate pentru legalizarea casatoriei între persoane de același sex, chiar înaintea alegerilor care ar putea face statul insular sa devina primul din Asia care adopta o astfel de legislație, scrie Reuters.



În capitala Taipei, mii de susținatori ai casatoriei între persoanele de același sex s-au strâns în fața parlamentului, în timp ce parlamentarii votau o serie de legi care ar putea oferi cuplurilor de același sex protecție legala similara cu cele ale cuplurilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

