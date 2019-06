Stiri pe aceeasi tema

- Piața bursiera mondiala a pierdut peste 2.000 de miliarde de dolari in mai, pe fondul escaladarii tensiunilor comerciale dintre SUA si China, temerile intensificandu-se dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat Mexicul cu creșterea tarifelor vamale, relateaza Reuters.Washingtonul…

- China impune, incepand de sambata, tarife vamale suplimentare pentru produse americane in valoare de 60 de miliarde dolari, ca reactie la decizia SUA de a majora tarifele vamale pentru produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Trei persoane au murit in Elvetia…

- Autoritațile chineze au avertizat ca ar putea lua masuri dupa ce Donald Trump a semnat un ordin prin care interzice companiilor americane sa mai foloseasca echipamente de telecomunicatii realizate de firme straine care prezinta un risc pentru Washington, potrivit BBC. China vede aceasta decizie…

- Huawei Technologies a lansat luni primul hardware de comunicatii 5G pentru industria auto, semn al ambitiilor tot mai mari ale companiei de a deveni un furnizor major pentru tehnologia vehiculelor autonome, transmite Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Alegeri in Spania: tema Cataloniei,…

- Dalai Lama a fost transportat, marți, la un spital din New Delhi, dupa ce a inceput sa se simta rau. Liderul spiritual tibetan a fost diagnosticat de medici cu o infecție in piept, a precizat asistentul sau personal, conform Reuters. Calugarul budist de 83 de ani este in stare stabila. „In aceasta dimineața,…

- Valoarea celor 300 de avioane Airbus comandate de China este de aproximativ 30 de miliarde de euro (33,94 de miliarde de dolari), a anuntat luni un oficial al presedintiei franceze, transmite Reuters, potrivit https://www.agerpres.ro/."Numai in cazul tranzactiei Airbus suntem aproape de 30…

- Autoritațile au recuperat luni dimineața cutia neagra a aeronavei Boeing 737 MAX 8, a companiei aeriene Ethiopian Airlines, prabușita duminica în apropierea orașului Bishoftu din Etiopia, relateaza Reuters. Toate cele 157 de persoane aflate la bordul aeronavei Ethiopian Airlines, care se îndrepta…

- Firma chineza Huawei a intentat joi un proces guvernului american, sustinand ca legea prin care i se restrictioneaza afacerile in SUA este neconstitutionala. Compania producatoare de echipamente de telecomunicatii a precizat ca s-a adresat unei instante federale din statul Texas, unde a atacat o sectiune…