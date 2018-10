Taiwan - China, situație tensionată: ”Sursă de conflict” Exprimandu-se cu ocazia zilei nationale a insulei, Tsai a declarat ca Taiwanul s-a confruntat cu o dinamica modificata in regiunea Asia-Pacific si ca relatiile sale cu China au devenit mai tensionate. "Fac apel la autoritatile de la Beijing, ca putere responsabila majora, sa joace un rol pozitiv in regiune si in lume in loc sa fie o sursa de conflict", a declarat Tsai. "In calitate de presedinte, vreau sa asigur pe toata lumea ca nu vom actiona niciodata pentru a escalada confruntarea si nici nu vom ceda", a adaugat ea. Potrivit lui Tsai, ofensiva diplomatica unilaterala a Chinei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

