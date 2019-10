Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane au fost ranite dupa ce taifunul Mitag a lovit Taiwanul luni seara si marti dimineata inainte de a se deplasa spre nord catre Coreea de Sud, au informat oficiali locali, citati de DPA. Potrivit Centrului pentru Operatiuni de Urgenta (CEOC), cei mai multi dintre acestia au fost…

- Scolile si pietele financiare din Taiwan au fost inchise, iar companiile aeriene au anulat peste 150 de zboruri, luni, ca urmare a apropierii unui taifun de coasta nord-estica a tarii, relateaza Reuters potrivit Agerpres Taifunul Mitag, inclus de biroul de meteorologie din Taiwan in categoria a doua…

- Scolile si pietele financiare din Taiwan au fost inchise, iar companiile aeriene au anulat peste 150 de zboruri, luni, ca urmare a apropierii unui taifun de coasta nord-estica a tarii, relateaza Reuters.

- Pompieri specializati in descarcerare si prim ajutor ai Detasamentului Petrosani, din cadrul ISU Hunedoara, au intervenit pentru salvarea oamenilor aflati in doua autoturisme ce au intrat in coliziune pe un pod la intrarea in Petroșani. In urma ciocnirii unul dintre autoturisme s-a prabusit…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte noua au fost ranite dupa ce furtuna tropicala Bailu a lovit Taiwanul, au anuntat duminica oficiali locali, relateaza dpa. In orasul Tainan, un motociclist in varsta de 18 ani a murit sambata seara dupa ce a lovit un copac prabusit, a anuntat…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat miercuri ca printre masurile aflate in pregatire se numara unificarea dispecerizarii si anume trecerea Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 de la STS la MAI pentru a nu se mai pierde timp cu transferul apelului catre…

- In perioada 17-19 iulie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Calarasi, prin intermediul serviciilor sale specializate, a desfasurat o campanie la nivelul judetean, avand ca scop prevenirea incendiilor ce pot aparea in timpul campaniei de recoltare a cerealelor.

- Furtuna din aceasta dimineata a creat pagube materiale in Bistrita-Nasaud. Mai multe localitați din județ s-au aflat sub cod portocaliu de vijelii, potrivit unei avertizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In municipiul Bistrita, mai multi copaci au fost rupti. Un copac a cazut…