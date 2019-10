Taiwan - 200.000 de persoane au participat la marşul ''Pride'' după legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex Marsul "Pride" organizat sambata in Taipei a atras 200.000 de persoane, un numar record, participantii fluturand steaguri in culorile curcubeului si afisand pancarte cu mesajele "Vecini buni", "Iubire" si "Diversitate" pentru a-si exprima sustinerea fata de casatoriile intre persoane de acelasi sex si egalitatea de gen, relateaza agentia DPA. Editia din 2019 a marsului LGBT din Taipei, descris ca fiind cel mai mare din Asia, s-a desfasurat la cinci luni dupa ce Taiwan a legalizat casatoriile intre persoane de acelasi sex. Participantii, reprezentand peste doua sute de grupuri, au marsaluit in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

