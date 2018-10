Stiri pe aceeasi tema

- Un taifun puternic se indrepta sambata catre nordul Filipinelor, cu cateva zile inainte de sarbatoarea traditionala anuala dedicata pomenirii mortilor, potrivit dpa preluata de Agerpres. Taifunul Yutu se apropie de coasta de nord-est a Filipinelor cu o viteza a vantului de 200 km/h, respectiv…

- Peste 3.500 de oameni au participat joi, 27 septembrie, la Adunarea Moților de Centenar, in fața statuii lui Avram Iancu din Campeni. Elevii au pus in scena mai multe momente artistice si din spectacol nu au lipsit nici porumbeii albi, care au zburat pe cerul orasului, in semn de pace și infrațire.…

- Evenimentul "Sarbatoarea recoltei" va aduce, in perioada 21-23 septembrie, in Cetatea Oradea, peste 40 de producatori bihoreni de legume, fructe, branzeturi si produse procesate, targul agroalimentar fiind dedicat exclusiv agriculturii autohtone. Evenimentul va cuprinde targul agroalimentar, cu 43 de…

- CHIȘINAU, 15 sept — Sputnik. Uraganul Florence a facut ravagii pe coasta de est a Statelor Unite — cinci persoane au fost ucise, inclusiv un copil, în jur de 750 de locuințe au ramas fara curent electric, sute de oameni au fost blocați în case. Chiar daca a fost…

- Taifunul Mangkhut a atins vineri seara coastele statului Filipine, autoritatile avertizand ca exista riscul producerii unor daune semnificative, informeaza BBC News online, coform mediafax. Taifunul Mangkhut, care genereaza rafale de vant cu viteze de pana la 200 km/h, ar putea fi una dintre…

- Echipele de interventie din Filipine sunt in stare de alerta miercuri inaintea unui puternic taifun care se indreapta spre coasta de nord-est a tarii si care ar putea provoca inundatii si valuri inalte, potrivit dpa. Taifunul Mangkhut este insotit de viteze ale vantului de 205 kilometri…

- Printr un gest onorant, ce va eterniza sarbatoarea Dobrogei din anul 2018, Banca Nationala a Romaniei a lansat, zilele acestea, in circuitul numismatic un set de trei monede: din aur valoare nominala 100 lei , argint valoare nominala 10 lei si tombac cuprat valoare nominala 1 leu si o moneda din alama…

- Ziua internationala a pisicii, sarbatoarea dedicata celui mai popular animal de companie din lume, este celebrata pe 8 august. Legatura dintre om si pisica este veche, de peste 9.000 ani. VIDEO | O pisica a invins 13 caini, un paun și o capra pentru a deveni primarul unei comunitați din SUA O femeie…