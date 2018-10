Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit dupa ce un arbore a cazut pe vehiculul in care se aflau, luni, nu departe de Roma, iar un barbat a murit in acelasi fel la Terracina, pe litoral, la sud de Roma.Un tanar a fost ucis de un arbore care a cazut in plina strada, in regiunea Napoli, potrivit autoritatilor,…

- Sapte oameni au murit in urma furtunilor care s-au abatut peste Italia, care se afla in stare de alerta din cauza vremii. Toate raurile si paraurile din nordul tarii sunt vizate de cod rosu de inundatii. Scolile din mai multe ...

- Biroul de meteorologie a avertizat ca Yutu ar putea sa declanseze inundatii, alunecari de teren si valuri uriase, indemnandu-i pe rezidentii din zonele cu altitudini mici si comunitatile costiere sa ramana in alerta si sa evacueze acele regiuni daca acest lucru va fi necesar.Yutu, un taifun…

- Italia se confrunta cu inundatii severe. Dupa ploaia puternica de ieri, strazile din mai multe orase s-au umplut cu apa.Cele mai afectate sunt orasele Roma si Milano. In unele zone, nivelul apei a ajuns pana la un metru.

- Romania U21 s-a calificat la EURO 2019 dupa ce a terminat Grupa 8 pe primul loc. Turneul final are loc in Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie 2019. La turneul final vor participa 12 echipe, care vor fi imparțite in trei grupe. Pana acum, 10 echipe s-au calificat deja la Euro: Italia, Romania,…

- Romania este prima in topul european in ceea ce privește producția de nuci. Romania este, de anul trecut, cel mai mare producator al UE, dupa Franța și Italia, indica ultimul raport al Agenției pentru Agricultura al SUA, potrivit economica.net.

- Federatia Romana de Fotbal a initiat o competiție naționala organizata cu sprijinul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, intrecere dedicata exclusiv tinerilor practicanți ai fotbalului din mediul rural! Echipele participante vor reprezenta satele și comunele din Romania, descoperirea tinerelor…

- Toate scolile din Gorj vor fi verificate in aceste zile. O comisie instituita la nivelul Institutiei Prefectului va verifica daca unitatile de invatamant sunt pregatite sa intampine elevii asa cum se cuvine. Cursurile a...