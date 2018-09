Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Trami si-a facut simtita prezenta duminica pe coastele vestice ale Japoniei unde a provocat ploi torentiale, rafale puternice de vant si ranirea a cel putin 20 de persoane, relateaza DPA.

- Cel putin zece persoane au murit si alti cel putin un milion au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele in vestul Japoniei in urma ploilor torentiale si inundatiilor provocate de taifunul Jebi, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Reuters.

- Un taifun deosebit de puternic a lovit vestul Japoniei, marți, și a ucis cel puțin o persona și a ranit alți cinci. Vanul deosebit de puternic și valuri uriașe au inchis Aeroportul Internațional Kensai iar o ...

- Jebi, a carui denumire inseamna ''randunica'' in limba coreeana, s-a intetit saptamana pana la nivel de super-taifun, insa a slabit din intensitate in cursul deplasarii in directie nordica, informeaza DPA si Reuters. In cursul zilei de marti, cand va atinge coastele Japoniei, Jebi va fi un taifun…

- Taifunul Shanshan, al 13-lea taifun din acest sezon va atinge uscatul in estul Japoniei joi, potrivit Agentiei meteorologice nipone. Furtuna ar putea genera valuri de pana la 10 metri inaltime atunci cand se va apropia de coasta regiunii Kanto, a precizat agentia mentionata. La ora locala…

- Ploile torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra sudului si vestului Japoniei au provocat moartea a cel putin 20 de persoane, potrivit autoritatilor, in timp ce mediile locale anunta un bilant mult mai mare, relateaza sambata AFP. Agentia meteorologica japoneza (JMA) a emis cel mai ridicat nivel…

- Ploile torentiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocand inundatii si alunecari de teren, s-au soldat pana acum cu cel putin sapte morti, potrivit autoritatilor locale.