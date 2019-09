Taifunul Lingling a provocat moartea a 5 persoane în Coreea de Nord Taifunul deosebit de violent Lingling a provocat moartea a cinci persoane in Coreea de Nord, a distrus culturi si a afectat sute de cladiri, informeaza duminica agentia de stiri nord-coreeana KCNA citata de AFP. "Potrivit datelor (oficiale) disponibile (...) cinci persoane au murit si alte trei au fost ranite si se afla sub ingrijire la spital", noteaza KCNA. "Peste 460 de case si cel putin 12 cladiri publice au fost partial sau complet inundate", a precizat agentia de stiri. Aceasi taifun Lingling a provocat sambata moartea a trei persoane in Coreea de Sud, potrivit autoritatilor locale. Inainte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

