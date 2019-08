Taifunul Lekima a lovit insulele din sudul Japoniei Taifunul Lekima, insotit de vanturi puternice si de ploi torentiale, a lovit mai multe insule mici din sudul Japoniei unde a perturbat orarul unor curse aeriene si de feribot, informeaza DPA.



Al noualea taifun din acest an a provocat anularea a 68 de zboruri si a 155 de curse de feribot in regiune, in timp cel cel putin patru persoane au fost ranite in prefectura Okinawa, a raportat publicatia Okinawa Times.



Meteorologii au avertizat cu privire la riscul producerii de alunecari de teren, inundatii si valuri inalte, chiar daca taifunul a trecut de insule si se indreapta

