Taifunul Krosa a lovit vestul Japoniei Ploi care ar putea atinge niveluri record au fost prognozate joi pentru sud-vestul Japoniei, unde trecerea taifunului Krosa s-a soldat deja cu un deces si mai multe persoane ranite, informeaza AFP. Joi dupa-amiaza, taifunul a lovit insula principala a arhipelagului, Honshu, in prefectura Hiroshima (vest), insotit de rafale de vant de pana la 144 de kilometri pe ora. Potrivit autoritatilor citate de televiziunea publica NHK, cel putin 21 de persoane au fost ranite usor, iar agentia de presa Jiji a raportat un deces, dupa ce un barbat a fost maturat de apele oceanului. "Trebuie sa ramanem vigilenti,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma cutremurului produs joi in sud-vestul Turciei, anunta autoritatile, citate de site-ul cotidianului Hurriyet, potrivit Mediafax.Citește și: Ciudațenia din cazul de la Caracal. Ce a tranșat Gheorghe Dinca in ziua in care Alexandra a sunat la 112…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata pe Valea Oltului, pe DN 7, in localitatea Proieni, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea. In urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, doua persoane au fost ranite, șoferul mașinii (28 de ani) și tanara din dreapta…

- Un accident rutier s-a produs joi noaptea, in jurul orei 22:30, in localitatea Meteș. Patru persoane au fost ranite, dupa un impact intre doua autoturisme. UPDATE: Din primele informații de la fața locului, in accident sunt implicate un autoturism marca Mazda și un camion care transporta butelii (acestea…

- Un accident deosebit de grav s-a petrecut noaptea trecuta, in jurul orei 23.30, in Satu Mare. Un autobuz care era plin cu muncitori venea dinspre Parcul Industrial Sud și a vrut sa urce pe drumul principal, a informat presasm.ro. Șoferul, neatent, n-a observat un alt autobuz care circula regulamentar…

- Un seism cu magnitudinea estimata la 6,8 de agentia nipona de meteorologie s-a produs marti seara in largul prefecturii Yamagata, in nord-vestul tarii, iar autoritatile au emis o avertizare de tsunami, relateaza AFP. Un val de un metru ar putea lovi coasta de nord-vest a Honshu - cea mai…

- 26 de civili de varii naționalitați au fost raniți într-o explozie miercuri dimineața dupa ce rebelii yemeniți au tras un proiectil asupra aeroportului Abha din sud-bvestul Arabiei Saudite, a anunțat coaliția care intervine militar în Yemen, relateaza AFP. Insurgenții yemeniți Houthis…

- Patru persoane au fost ranite in aceasta dimineata dupa ce trenul care circula pe ruta Suceava – Putna a lovit un tir incarcat cu cherestea. Evenimentul s-a produs la Dornesti, iar cele patru persoane ranite nu au fost incarcerate. La fata locului a fost trimisa o autospeciala SMURD si una ...