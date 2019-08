Stiri pe aceeasi tema

- Ploi care ar putea atinge niveluri record au fost prognozate joi pentru sud-vestul Japoniei, unde trecerea taifunului Krosa s-a soldat deja cu un deces si mai multe persoane ranite, informeaza AFP. Joi dupa-amiaza, taifunul a lovit insula principala a arhipelagului, Honshu, in prefectura Hiroshima (vest),…

- Pompierii militari din Orastie si un echipaj medical au intervenit, joi, la Sarmisegetusa Regia, pentru salvarea a trei persoane, un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Bucium, paznic la situl arheologic si doi vizitatori, sot si sotie, din Pogoanele, judetul Buzau, care au fost loviti de fulger…

- O persoana a murit, iar alte cinci, printre care și un copil, au fost ranite, intr-un accident produs, duminica, pe un drum județean din Teleorman. La intervenție au participat mai multe autospeciale din Teleorman și Dambovița, dar și elicopterul SMURD, anunța MEDIAFAX.Accidentul a avut loc,…

- Autoritatile din judetul Olt au activat planul rosu de interventie in urma unui accident rutier produs marti pe DN 65, la Priseaca, intre mai multe autovehicule, in urma caruia au fost anuntate 16 victime ranite, potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Olt, medicul…

- Cel putin o persoana a murit si alte 24 au fost ranite dupa ce mai multe bombe au fost detonate in apropierea a doua autobuze care circulau in orasul Kirkuk din Irak, au anuntat autoritatile locale, scrie mediafax.roBombele au explodat in centrul orasului in jurul orei locale 19.

- MARAMURES: Imagini cutremuratoare: Accident cumplit pe DN18. O persoana a murit in urma impactului. Mai multe persoane ranite.foto Accident rutier pe DN 18 la intersecția spre Mogosa, un autoturism a intrat intr-un copac, mai multe victime sunt incarcerate, intervin echipaje SMURD TIM, EPA si SAJ.…

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un autobuz, care transporta 60 de turisti, s-a rasturnat intr-o prapastie, pe drumul dintre orasele Siena si Florenta din Italia. Printre victime s-ar afla si cetateni romani, relateaza agentia de stiri Tass, ...