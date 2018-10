Taifunul Kong-rey se îndreaptă spre sudul Japoniei Un puternic taifun insotit de ploi torentiale si de rafale periculoase de vant se indreapta spre insulele din sudul Japoniei, informeaza DPA, precizand ca peste 200 de zboruri fusesera deja anulate pana joi dimineata.



Agentia Meteorologica Nipona a avertizat cu privire la producerea de fulgere, alunecari de teren si valuri inalte si a cerut locuitorilor sa ia masuri de precautie in conditiile in care taifunul Kong-rey era asteptat sa apropie de Okinawa si de insulele din vecinatatea acesteia peste noapte.



Taifunul cu numarul 25 al sezonului se afla la circa 260 de kilometri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

