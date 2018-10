Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic taifun insotit de ploi torentiale si de rafale periculoase de vant se indreapta spre insulele din sudul Japoniei, informeaza DPA, precizand ca peste 200 de zboruri fusesera deja anulate pana joi dimineata, scrie Agerpres. Agentia Meteorologica Nipona a avertizat cu privire la producerea…

- Un puternic taifun insotit de ploi torentiale si de rafale periculoase de vant se indreapta spre insulele din sudul Japoniei, informeaza DPA, precizand ca peste 200 de zboruri fusesera deja anulate pana joi dimineata. Agentia Meteorologica Nipona a avertizat cu privire la producerea de…

- Numeroase servicii feroviare, inclusiv curse ale trenurilor de mare viteza Shinkansen, au fost suspendate, iar Aeroportul International Kansai a fost inchis incepand de la ora 11:00 (02:00 GMT) ca urmare a celui de-al 24-lea taifun din acest sezon, prognozat sa atinga regiunea Kinki in cursul zilei…

- Un taifun puternic a adus ploi abundente si vanturi puternice, apropiindu-se sambata de sudul Japoniei, ceea ce a dus la anularea a sute de zboruri si intreruperi de curent electric in mai multe orase, relateaza Reuters.

- Taifunul Jebi care a lovit marti vestul Japoniei, cel mai puternic din ultimii 25 de ani, a ucis 10 oameni, a lasat 2 milioane de gospodarii fara curent electric si a cauzat anularea a aproximativ 800 de zboruri, scrie news.ro.Jebi a afectat doua mari orase japoneze, Kyoto si Osaka. Sute de…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a intrat in greva. 400 dintre cele 2.400 de zboruri programate pentru astazi au fost anulate, dupa ce pilotii din Germania, Olanda, Irlanda, Suedia si Belgia au anuntat un protest de 24 de ore.

- Un taifun puternic care se apropia de Tokyo miercuri seara, amenintand regiunile de pe coasta Pacificului la nord-est de capitala cu precipitatii abundente si rafale puternice de vant, a dus la anularea mai multor...

- Peste 2.000 de persoane au fost evacuate in Taiwan in asteptarea taifunului Maria care ar urma sa aduca ploi torentiale pe insula din estul Chinei, unde sute de zboruri au fost anulate si scolile inchise in mai multe orase, relateaza AFP.Maria se afla la 200 km est de orasul de coasta Yilan,…