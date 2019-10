Locuinte inundate, alunecari de teren, rauri revarsate: taifunul insotit de ploi torentiale, considerate de meteorologii niponi de o intensitate "fara precedent", a provocat dezastru dupa ce a lovit centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica.



Locuitori si-au pierdut viata in alunecari de teren, s-au inecat in case sau in vehicule luate de apa, intre care si un copil al carui trup a fost gasit intr-un rau. Postul national japonez de radioteleviziune NHK si agentia de presa Kyodo au raportat 26 de morti si cel putin 18 disparuti. Guvernul a anuntat 14 morti, 11 disparuti…