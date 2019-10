Taifunul Hagibis, Japonia. Cel puţin 19 morţi şi 140 de răniţi Zeci de mii de militari si angajati ai serviciilor de salvare au fost trimisi duminica pentru a ajuta locuitorii blocati de ape si pentru a lupta impotriva inundatiilor provocate de unul dintre cele mai puternice taifunuri care au lovit tara in istoria recenta si care a paralizat pentru scurt timp capitala Tokyo. Zone vaste au fost inundate in centrul si estul Japoniei, iar aproape jumatate de milion de locuitori au ramas fara energie electrica dupa ce taifunul Hagibis a atins uscatul sambata seara, lovind insula Honshu, cea mai mare insula a Japoniei. Restrictiile de aterizare pe aeroporturile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

