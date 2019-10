Stiri pe aceeasi tema

- Case distruse, alunecari de teren. furtuna cu ploi de o intensitate "fara precedent" a traversat centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica. Locuitori au fost ingropati in alunecarile de teren sau s-au inecat in propriile locuinte sau in masini, printre persoanele decedate fiind…

- Patru persoane au murit și alte 17 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia în ultimele decenii, paralizând Tokyo, provocând revarsarea râurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni înainte de a se îndrepta spre coasta de nord-est…

- Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodata Tokyo, a paralizat sambata capitala Japoniei, fortand milioane de oameni sa ramana in case si facand ca strazile sa fie goale. Doua persoane au murit, rauri s-au revarsat si s-au inregistrat daune semnificative, relateaza Reuters.

- Taifunul Faxai, insotit de rafale devastatoare de vant si ploi torentiale, a lovit luni zona metropolitana Tokyo unde a provocat decesul a trei persoane si ranirea altor cateva zeci, relateaza DPA. Furtuna a parasit zona de uscat in cursul diminetii de luni si s-a indreptat catre Oceanul…