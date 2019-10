Taifunul Hagibis. Cel puţin 56 de morţi în Japonia Hagibis a atins uscatul sambata seara venind din Pacific, insotit de rafale de vant de circa 200 kilometri pe ora si precedat de ploi torentiale care au afectat 36 dintre cele 47 de prefecturi din tara (in centru, est si nord-est), provocand alunecari de teren si iesirea din matca a mai multor rauri. Bilantul victimelor a continuat sa se agraveze incepand cu ziua de sambata. Luni seara, postul public de televiziune NHK a anuntat, pe baza datelor colectate de jurnalistii sai aflati pe teren, ca 56 de persoane si-au pierdut viata, 15 erau inca date disparute, iar 204 erau ranite. Guvernul a comunicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

