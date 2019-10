Taifunul a făcut ravagii. Sunt zeci de morţi, iar autorităţile caută în continuare victime Zeci de mii de salvatori din Japonia cautau inca supravietuitori luni, la doua zile dupa ce puternicul taifun Hagibis a lovit centrul si estul tarii, lasand in urma sa cel putin 35 de morti, informeaza AFP.



Hagibis a atins uscatul sambata seara venind din Pacific, insotit de rafale de vant de circa 200 kilometri la ora si precedat de ploi torentiale, soldate cu alunecari de teren si iesirea din matca a mai multor rauri. Victimele au murit ingropate de alunecari de teren, inecate in casele lor sau in vehiculele luate de ape, informeaza Agerpres.



In regiunea centrala Nagano,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de salvatori din Japonia cautau inca supravietuitori luni, la doua zile dupa ce puternicul taifun Hagibis a lovit centrul si estul tarii, lasand in urma sa cel putin 35 de morti, informeaza AFP potrivit Agerpres. Hagibis a atins uscatul sambata seara venind din Pacific, insotit de rafale…

- Hagibis a atins uscatul sambata seara venind din Pacific, insotit de rafale de vant de circa 200 kilometri la ora si precedat de ploi torentiale, soldate cu alunecari de teren si iesirea din matca a mai multor rauri. Mass-media japoneze au raportat cel putin 35 de morti, iar potrivit agentiei…

- Peste 100.000 de salvatori depun eforturi pentru a ajunge la oamenii care au ramas blocati dupa ce ploile torentiale au dus la alunecari de teren si la revarsarea raurilor. Guvernul a anuntat un bilant de 14 morti si 11 disparuti, insa presa japoneza scrie ca au murit cel putin 26 de persoane si ca…

- Taifunul Hagibis insotit de ploi de o intensitate fara precedent, a provocat dezastru dupa ce a lovit centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica: lalunecari de teren, ocuinte inundate, rauri revarsate. Cel puțin 26 de oameni, printre care și un copil, si-au pierdut viata…

- Locuinte inundate, alunecari de teren, rauri revarsate: taifunul insotit de ploi torentiale, considerate de meteorologii niponi de o intensitate "fara precedent", a provocat dezastru dupa ce a lovit centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica.Locuitori si-au pierdut viata…

- Ploi de o intensitate "fara precedent" au traversat centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica, scrie news.ro. Citeste si Vine CEL MAI PUTERNIC CICLON. Meteorologii avertizeaza ca nu am avut asa ceva in ultimele decenii Oamenii au fost ingropati in alunecarile de…

- Case distruse, alunecari de teren. furtuna cu ploi de o intensitate "fara precedent" a traversat centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica. Locuitori au fost ingropati in alunecarile de teren sau s-au inecat in propriile locuinte sau in masini, printre persoanele decedate fiind…

- Romanii care doresc sa calatoreasca in Japonia sunt informati ca autoritatile locale au avertizat in legatura cu riscul producerii de inundatii si alunecari de teren, din cauza ploilor torentiale, in estul tarii. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Ministerul Afacerilor Externe, sunt…