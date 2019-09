Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor din Silvicultura Silva organizeaza marti un miting in fata Palatului Parlamentului, pentru a atrage atentia autoritatilor cu privire la intensificarea cazurilor de violenta comise asupra personalului silvic, informeaza Federatia Silva intr-un comunicat remis luni AGERPRES. Sindicalistii…

- "Federatia Sindicatelor din Silviculura Silva isi exprima ingrijorarea si revolta cu privire la intensificarea actiunilor de agresiune fizica de o violenta fara precedent indreptate in ultima perioada impotriva personalului silvic care isi face datoria aparand padurea de hotii de lemn. In ultimul…

- Peste 400 de silvicultori din Romania, Polonia, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina si Spania vor participa, in perioada 12-13 septembrie, la Manifestarile internationale ale silvicultorilor, eveniment organizat in Baile Feli, de Federatia Sindicatelor din Silvicultura "Silva", in parteneriat cu…

