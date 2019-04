Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii suceveni au depistat, sambata, trei transporturi ilegale de lemne. Potrivit unui comunicat de presa al Poliției Suceava, sambata, in jurul orei 15:00, o patrula din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a oprit pentru control pe DN 2E, din comuna Vicovu de Jos, o autoutilitara condusa…

- Inspectorii Garzii Forestiere Suceava s-au confruntat cu o situație neobișnuita la final de saptamana, cand, dupa depistarea unor taieri ilegale de arbori la Udești, hoții de lemne s-au intors in padure imediat dupa plecarea lor și și-au continuat treaba nestingheriți.Astfel, in plus fața de ...

- In saptamana care s-a incheiat pe 3 martie2019, Garda Forestiera Suceava a avut o activitate susținuta de verificare a respectarii regimului silvic pe raza județului Suceava. Pe langa controalele in exploatarile forestiere sau in cantoanele silvice, s-au efectuat controale privind circulația materialelor…

- “Ne poate spune marele specialist sef de la Ocolul Silvic Buzau ce boala au acești copaci! Domnule Pitis Cornel ce boala au acești arbori ? Acești arbori sunt tot afectați de ciuperca ulmului nu ? Distribuiti! Magura Buzau . Ocolul Silvic Parscov Rușine!

- Un numar de 229 de persoane au fost depistate in judetul Galati muncind la negru anul trecut, aproape dublu fata de 2017, cand au fost inregistrate 130 astfel de cazuri, se arata intr-o informare transmisa vineri de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati. Potrivit sursei citate, cei care munceau…

- “La nivelul judetului Vaslui, in cadrul programului ‘Scutul Padurii’ au fost organizate o serie de controale cu scopul prevenirii si combaterii activitatilor ilegale din domeniul circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. Jandarmii vasluieni au aplicat opt sanctiuni…

- Ministerul Agriculturii avertizeaza ca, in urma controalelor care au vizat 180 de magazine si unitati de productie din Bucuresti si din alte 12 muncipii, s-a constatat ca 40% dintre acestea utilizeaza in procesul de fabricatie specialitati pe baza de grasimi hidrogenate si informeaza eronat consumatorii…

- Un raport al Garzii Forestiere Suceava arata ca in cursul anului trecut, in judetul Suceava, volumul de material lemnos taiat ilegal si depistat a fost de aproape 5300 de mc, din care aproape 2000 de mc de lemn taiat fara drept, iar numarul de controale in trafic si la instalatiile de debitat material…