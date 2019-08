Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 29 AUGUST. Exista persoane care au sustinut ca ziua Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul prefigureaza Vinerea Patimilor, scrie antena3.ro. Si dupa cum postim in fiecare vineri, ca zi a rastignirii Domnului, tot astfel se cuvine sa postim si in aceasta zi. Citeste si…

- Sfarșitul lui august are o zi de post negru, pe 29 august. Praznicul Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul sau Crucea mica, cum este marcata in Calendarul popular, face parte din zilele de post negru de peste an randuite de Sfinții Parinți Creștini. In aceasta zi nu se mananca varza, poame roșii,…

- La 29 August credinciosii ortodocșii praznuiesc Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul. Aceasta zi este marcata cu cruce roșie in calendarul ortodox, aceasta zi fiind una de post, așa cum este și ziua de dinaintea acestui praznic foarte important pentru Biseria Ortodoxa. Taierea capului Sfantului…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc taierea capului sfantului Ioan Botezatorul pe 29 august, prilej de rugaciune pentru credincioși pentru a inainte pe drumul spre mantuire. Pentru ca pe 1 septembrie incepe noul an bisericesc, Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este considerat ultimul praznic…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc taierea capului sfantului Ioan Botezatorul pe 29 august, prilej de rugaciune pentru credincioși pentru a inainte pe drumul spre mantuire. Pentru ca pe 1 septembrie incepe noul an bisericesc, Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este considerat ultimul praznic…

- Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț (Hozevitul) este pomenit în calendarul creștin ortodox la data de 5 august. Cuviosul Ioan Iacob, calugar la Manastirea Neamț, a fost un sihastru care și-a petrecut 24 de ani în Țara Sfânta, pe Valea Iordanului și în…

- Credinciosii ortodocsi sarbatoresc, astazi, 24 iunie, nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, cunoscuta in popor si ca Dragaica sau Sanzienele. Biserica Ortodoxa serbeaza de obicei ziua mortii sfintilor, numai Maica Domnului si Sfantul Ioan Botezatorul facand exceptie de la aceasta regula. Ei au privilegiul…