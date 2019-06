Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca va pune in practica taierea facilitaților pentru IT-ști, dar și taierea voucherelor de vacanța pentru anumiți bugetari, președintele PNL, Ludovic Orban, a raspuns: ”S-a ințeles greșit. Noi am propus ca voucherele de vacanța sa fie acordate și pentru angajații din mediul privat,…

- Olguța Vasilescu a comentat ironic afirmațiile lui Ludovic Orban potrivit carora nu este normal ca toți angajații din sectorul public sa aiba vouchere de vacanța. Eu propun sa le dea doar celor care au votat cu PNL, ca ei voteaza și cu Johannis și doar ei merita in vacanța, spune Vasilescu. “Ludovic…

- La Programul ,,Prima Casa” pot aplica acum si angajatii din sectorul privat, se spune intr-un comunicat de presa emis de Guvernul de la Chisinau. Cabinetul de ministri a aprobat miercuri, 29 mai, Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensatiilor pentru salariatii din sectorul…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, afirma ca salariile bugetarilor nu ar trebui sa fie majorate inainte ca salariile din mediul privat sa creasca. Potrivit liderului PNL, cresterea salariilor in sectorul public ar fi generat si criza fortei de munca. "Salariile din sectorul public nu trebuie…

- ​Fostul ministu al Muncii, Olguța Vasilescu, acuza PNL ca vrea sa taie salariile și sa dea afara 500.000 de bugetari. Ea se refera la o declarație a șefului liberalilor, Ludovic Orban, care spusese însa ca „salariile din sectorul public nu trebuie sa creasca decât dupa ce cresc salariile…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat joi, la Botosani, ca militeaza pentru drepturi egale intre angajatii din sistemul privat si cei din sectorul public. Liderul...

- Salariul mediu din economie s-a dus in februarie la 2933 lei, si an pe an afiseaza o crestere de aproape 28%. In spatele mediei se ascunde insa marea problema. Discrepanta dintre public si privat se adanceste. In sectorul public cresterea este de 27,5% an pe an. Am intrat in al treilea an…

- Proiect PNL: Vouchere de vacanta pentru angajații din privat Ludovic Orban. Foto: Agerpres. Partidul National Liberal are o initiativa legislativa prin care angajatii de la privat sa poata beneficia de vouchere de vacanta, precum cei de la stat. Aflat, astazi, la Bacau, presedintele PNL,…