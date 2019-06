Tăiere pensii speciale. Rareș Bogdan, explicațiile serii, în direct, la tv Lucrurile sunt foarte simple. Dam facilitați fiscale firmelor romanești, tuturor celor care aduc plus valoare, tuturor celor care investec in Romania și in legatura cu pensiile speciale, acolo lucrurile trebuiesc luate punct cu punct. In cazul judecatorilor și procurorilor, exista o decizie CCR din 2010. Acolo se poate doar impozita. Cuvantul taiat nu cred ca e cel mai potrivit. In cazul pensiilor speciale impozitezi dupa modelul francez sau modelul olandez 80% și ai rezolvat problema și nu ai taiat nimic. Și nici nu intri sub incidența deciziei CCR. Eu insist și o spun raspicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

