Stiri pe aceeasi tema

- Un cititor ne-a trimis cateva poze cu un cetatean care taie nestingherit din Crang (zona restaurantului MAX). Pozele au fost facute astazi - sambate 24 februarie 2018 in jurul orei 15:00. Deocamdata autoritatile nu au spus nimic depsre acest lucru, iar la Ocolul Sivlic Buzau nu raspunde nimeni.

- Un nou scandal iens zguduie sistemul de sanatate din Romania. Sunt acuzatii grave la adresa unor medici. Tatal bebelușului din Targu-Jiu care a murit e foarte revoltat pe felul in care a fost tratat acesta de catre medici și a facut o serie de marturii șocante, conform observator.tv.Citeste…

- Fostul șef al Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, este decis sa iși caute dreptatea in instanța, dupa ce a aflat ca va fi cercetat disciplinar. Bogdan Despescu susține ca avea informații ca urma sa fie schimbat din funcție inca de la sfarșitul anușui 2017 și de aceea considera un "linsaj mediatic"…

- Un tanar de 19 ani din comuna Falciu, care a fost prins vinerea trecuta in flagrant dupa ce sparsese trei automate de cafea amplasate in Piața ”Sfantul Ilie” din Barlad, nu se lasa de vechile metehne. Miercuri a fost surprins inca o data de polițiștii locali, la scurt timp dupa ce sparsese un dozator…

- Cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Munții Oraștiei, va fi redeschisa pentru public incepand de luni, 19 februarie, dupa o perioada The post Se redeschide Sarmizegetusa Regia appeared first on replicahd.ro .

- La data de 9 februarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Jupinesti au fost sesizați prin doua rapoarte de constatare, de reprezentanții Ocolului Silvic Carbunesti cu privire la faptul ca persoane necunoscute au taiat si sustras, fara drept, din cantonul UP 4 Viersani, aproximativ 50…

- De aproape patru luni, o mama din Șoldanești nu poata sa-și stranga in brațe fetița, de doar trei ani, pentru ca tatal a luat-o conform graficului de intrevederi, dar nu a mai adus-o inapoi. Cazul a fost scos la iveala de vlogul UN SHOW DE DOI GALBENI și provocat mai multe reacții in randul opiniei…

- Un nou scandal zguduie piata muzicala, nu doar de la noi, dar se pare ca si la nivel international. Bogdan Tommo, producator muzical roman, a descoperit ca insusi marele J Balvin i-a plagiat piesa „Machina”, pe care a lansat-o sub numele de „Machika”, superhit la ora actuala, cu aproape 70 de milioane…

- Defrișarile in zona sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, aflat in patrimoniul UNESCO, s-au facut cu respectarea legii și conform graficului! Așa se apara autoritațile, dupa ce activiștii de la Agent Green au facut publice imagini cu copaci puși la pamant.

- Implinirea a 630 de ani de la atestarea documentara a Sucevei si Cetatii de Scaun a fost sarbatorita, sambata, prin mai multe manifestari care au avut loc in Cetatea de Scaun a Sucevei. Deschiderea oficiala a manifestarilor a avut loc in Sala Voievozilor, cu citirea documentului de atestare ...

- Ami Teiceanu, fosta iubita a celebrului Liviu Varciu alaturi de care are și o fiica, pe Carmina, il acuza pe acesta de neglijența. Dupa ce Carmina a venit in Capitala pentru a locui cu Liviu și pentru a-și continua studiile, se pare ca fostul moderator TV nu i-a oferit suficienta grija și protecție.

- Municipiul Suceava sarbatoreste 630 de ani de atestare documentara printr-o serie de evenimente care se vor desfasura sambata si duminica. Deschiderea oficiala a manifestarilor va avea loc sambata, 10 februarie, la Cetatea de Scaun incepand cu ora 11. Acolo oficialitatile si invitatii vor rosti discursuri…

- Extragerea celor peste 100 de fagi din Sarmizegetusa Regia, care ar pune in pericol siguranta turistilor si a vestigiilor a iscat controverse. Agent Green a publicat imagini din drona cu situl, dupa taieri si sustine ca unii dintre arbori s-au prabusit peste vestigii, iar exploatarea a afectat monumentul…

- Arbori de dimensiuni uriașe au fost taiați și s-au prabușit peste zidurile cetații capitalei dacice din situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia, monument UNESCO. Situl a fost inchis publicului la 22 ianuarie in vederea defrișarii, insa imagini surprinse cu drona arata ca taierile realizate sub pretextul…

- Extragerea celor peste 100 de fagi din Sarmizegetusa Regia, care ar pune in pericol siguranta turistilor si a vestigiilor a iscat controverse. Agent Green a publicat imagini din drona cu situl, dupa taieri si sustine ca unii dintre arbori s-au prabusit peste vestigii, iar exploatarea a afectat monumentul…

- Un scandal monstru zguduie din temelii lumea artistica romaneasca, dupa ce Teatrul de pe Lipscani a fost inchis! Mai mulți actori celebrii printre care Magda Catone, Gabriel Fatu, Rodica Popescu Bitanescu și Horațiu Malaele ar fi ramas in urma evenimentelor cu zeci de mii de euro neincasați pentru…

- Accident in lanț in Emirate, produs din cauza ceții. 22 de oameni au fost raniti si 44 de masini au fost distruse. Accidentul s-a produs pe autostrada care face legatura intre Dubai si Abu Dhabi. Soferii au ignorat ceata deasa si au circulat cu viteza, asa ca impactul in lanț a fost inevitabil. Una…

- Implinirea a „630 de ani de atestare documentara a orașului Suceava și a Cetații de Scaun" va fi sarbatorita printr-un amplu program de evenimente, organizate de Primaria Suceava.Pe langa ceremoniile oficiale din Cetatea de Scaun, programul include trei concerte de muzica ușoara in aer ...

- Deputata PNL, Adriana Saftoiu, il acuza pe Ludovic Orban ca ar fi fraudat alegerile pentru șefia grupului parlamentar din Senat a liberalilor. Saftoiu compara Partidul Național Liberal cu PSD.Saftoiu a pierdut șefia grupului PNL din Camera in favoarea Ralucai Turcan, pentru care Ludovic Orban…

- Muzeul Bucovinei organizeaza in perioada 01.02.2018 – 28.02.2018, la Cetatea de Scaun in Casei Custodelui expoziția Cahle descoperite in Cetatea de Scaun a Sucevei . Vor fi expuse 17 piese originale (și fotografii) descoperite in urma sapaturilor arheologice intreprinse de-a lungul timpului in arealul…

- Ozana Barabancea, scandal in timpul uni pelerinaj. Jurata de la „Te cunosc de undeva!” a trait șocul vieții ai, atunci cand șoferul care conducea mașina grupului a inceput sa țipe la artista. „I-am spus „shut up” s-a napustit pe mine, tipa, eram nas in nas, asteptam sa dea in mine. M-au rugat ceilalti…

- Scene șocante au avut loc luni seara, in plina strada, la Targu-Jiu. In jurul orei 20.00, in apropierea stației de taxi de la Paralela 45, dupa o urmarire in trafic, mai multe persoane s-au coborat din doua mașini și au inceput sa-și sparga reciproc parbrizele. Avariate au fost un autoturism…

- Accesul turistilor spre cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, a fost oprit, de luni, pentru o perioada de 30 de zile, timp in care din perimetrul sitului arheologic vor fi taiati si scosi peste o suta de arbori batrani, care s-ar putea prabusi peste zidurile monumentului UNESCO sau…

- Un grup de lucru, format din specialisti in istorie si arhitectura, a stabilit conditiile de exploatare, activitatea de taiere a copacilor urmand sa inceapa de joi, 25 ianuarie, dupa ce firma care se ocupa de aceasta operatiune va incheia toate pregatirile necesare. "Activitatea va fi efectuata…

- Procesul "Matritei dacice", in care o femeie solicita o recompensa de 500.000 de lei pentru ca ar fi descoperit intamplator o matrita dacica in cetatea Sarmizegetusa Regia, a continuat luni la Tribunalul Hunedoara, administratorul sitului, audiat ca martor, afirmand ca piesa nu ar fi fost gasita…

- Incidentul s-a petrecut in zona Unirii. Totul a inceput dupa ce o femeie a parcat neregulamentar in statia de autobuz si a fost amendata de politia locala. Femeia si-a sunat sotul, care a ajuns imediat la fata locului si a inceput sa-i agreseze pe politisti. Oamenii legii au incercat sa-l…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca a aflat cu mahnire despre disputele din Consilul General al Municipiului București (CGMB) privind terenul pentru construirea spitalul metropolitan si acuza PNL si USR ca ipocrizia si dublul limbaj reprezinta standardul lor pentru actiunile politice.

- Autoritațile germane au efectuat percheziții la domiciliile a 10 presupuși spioni iranieni, ca urmare a unei operațiuni ample a agenției interne de informații a țarii (Bundesamt fur Verfassungsschutz- Bfv).

- Reprezentanții USR Cluj au transmis ca bugetarea participativa este un proiect care ar trebui sa se desașoare anual, iar banii sa fie mai mulți. Ei au propus ca acesta sa beneficieze de o alocare financiara de 5% din bugetul de dezvoltare al orașului. De asemenea, membrii USR acuza ca administrația…

- Au fost clipe de coșmar, ieri, in comuna Hurezani. Cinci barbați au fost raniți și opt mașini au fost distruse, dupa o explozie urmata de incendiu la o teava de gaze a OMV Petrom. Cateva ore, pompierii au infruntat flacarile inalte de cațiva metri, care amenințau sa se extinda. ”Cinci…

- Jurnalista Sorina Matei intervine in forța in scandalul polițistului-pedofil! Jurnalista il acuza pe premierul Mihai Tudose ca nu l-a demis pe Bogdan Despecu de la șefia Poliției Romane, deși acesta i-a recunoscut ca nu stia ce se intampla in institutia pe care o conducea de doi ani. Matei il mai…

- Iata mesajul MAE: Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de mesajele transmise de autoritatile de la Budapesta in contextul convocarii ambasadorului roman la Budapesta, la data de 12 ianuarie a.c. si face urmatoarele precizari: Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag…

- Seal o acuza pe Oprah ca a "ignorat zvonurile" legate de Harvey Weinstein. Artistul, fostul sot al lui Heidi Klum, considera ca Oprah poate fi considerata un exemplu de "ipocrizie Hollywoodiana" dupa discursul ei de la Globurile de Aur, informeaza Agerpres.

- Autoritatile iraniene au condamnat miercuri o rezolutie a Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, adoptata marti, in semn de sprijin fata de protestele care au avut loc in Iran la sfarsitul lunii decembrie, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Bahram Ghassemi,…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- Potrivit preotului Visarion Alexa, exista un loc in Romania pe care creștin-ortodocșii ar fi bine sa-l evite. Sarmizegetusa Regia, acolo unde anul trecut a avut loc un fenomen bizar , este unul dintre cele mai frumoase locuri din Romania, un templu pastrat pana in zia de azi și una dintre cele mai importante…

- Peste 70.000 de turisti au vizitat anul trecut cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, numarul celor care au ajuns in fosta capitala a Daciei fiind mai mare cu 16% comparativ cu anul 2016, fapt reflectat si intr-o crestere a veniturilor realizate de administratia sitului, releva datele statistice ale…

- Scandal in toata regula, marți dimineața, in parcarea unei societați comerciale de pe strada Ion Ionescu de la Brad din Timișoara. Un barbat acuza ca a fost lovit cu mașina de un individ venit sa ii ia apararea unei șoferițe care ar fi parcat aiurea.

- Autoritatile de la Balti propun ca tomberoanele de gunoi sa fie ascunse în pamânt. Un proiect în acest sens a fost aprobat în ajun de majoritatea consilierilor locali în cadrul unei sedinte a Consiliului urbanistic. Potrivit viceprimarului Igor Seremet,…

- ”Romania va trece prin mari si grele incercari. Autoritatile romane au fost si sunt cu siguranta extrem de vigilente, in ceea ce priveste securitatea Romaniei, iar pentru acest act de patriotism sunt de felicitat. Despre Norul radioactiv am scris inca din 12 octombrie 2017, cand citam un glas care…

- Un suporter al celor de la FC U Craiova, echipa din Liga a 4-a, finanțata de Adrian Mititelu, a fost batut de fani la meciul Gaz Metan - CSU Craiova 0-0, disputat duminica. Ionuț Zafira a fost prezent la Mediaș cu un mesaj impotriva echipei CSU Craiova, "Voi sunteți clona, Știința e doar una! Noi nu…

- O companie franceza din domeniul pharma este in plin scandal international si i se cer despagubiri de peste 23 de milioane de euro dupa ce s-a descoperit ca vaccinul produs ar putea agrava boala. Mai exact guvernul din Filipine vrea sa cheme in judecata compania franceza Sanofi pentru a da socoteala…

- Agent Green, una dintre cele mai importante organizatii de mediu din Romania, incearca sa determine Ministerul Mediului sa nu mai permita taierile si exploatarea parcurilor nationale din Romania.

- Svetlana Kuznetova a facut aceasta afirmatie intr-un interviu acordat pentru publicatia rusa Sport Express. "Bouchard este o fata grozava, dar sunt multe jucatoare de tenis excelente. Ea a avut doar un sezon bun, dar este perceputa ca o jucatoare de Top 10 gratie atentiei exagerate de care se bucura…

- Deputatii PNL si USR au incercat miercuri sa impiedice dezbaterea proiectelor de lege care se aflau printre primele pozitii ale ordinii de zi a plenului Cemerei Deputaților. In debutul ședinței din plen urmeaza sa se dezbata și voteze modificarile la legea privind organizarea si functionarea Agentiei…

- Cetatea de Scaun a Sucevei a fost reprezentata si in acest an la Marea Unire de la Alba Iulia, solia cetatii fiind condusa pentru al saptelea an consecutiv de medicul veterinar Petrea Dulgheru, presedintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava.Petrea Dulgheru, insotit de patru buciumasi din ...

- Un deținut eliberat din penitenciar in octombrie in baza legii recursului compensatoriu a fost arestat preventiv pentru omor, fiind principalul suspect in cazul unei crime comise in localitatea Cetatea, din județul Giurgiu. Barbatul, care fusese condamnat pentru vatamare corporala grava și viol, a fost…

- Oricat ar parea de greu de crezut, dar cu cateva zile inainte ca lucrarile de modernizare a rețelei de canalizare din Matasari sa fie finalizate, autoritațile au luat decizia de a le opri. Primarul Gheorghe Gașpar nu a luat decizia...