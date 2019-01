Stiri pe aceeasi tema

- Surescitare politica la București, surescitare preelectorala la Bruxelles. Drept care, vorba cantecului popular, “Eu manie, tu manie/Dragoste cum sa mai fie”. Disputele politice din cele doua capitale (ca și cele din multe alte capitale europene), structural diferite de altfel, refuleaza insa nedorit…

- Cu toate ca PSD incearca din rasputeri sa acrediteze ideea unei duble masuri a Parlamentului European, care a pedepsit Romania, dar nu aplica aceleasi standarde si altor state din Uniune, europarlamentarii au votat, la Strasbourg, o rezolutie prin care cer Comisiei Europene sa infiintarea unui mecanism…

- "Ieri, in plenul #PE reunit la Strasbourg a avut loc dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, in cadrul careia Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a prezentat in fața deputaților europeni viziunea sa privind viitorul comun al Uniunii. Pentru ca timpul nu a permis intervenția mea in plen, in…

- Klaus Iohannis nota 10 – Salut atitudinea și discursul președintelui din plenul Parlamentului European de la Strasbourg. E pentru prima oara cand il recunosc ca președinte al meu și al tuturor romanilor, deși imi doresc sa-l recunosc ca atare in fiecare zi. A fost un discurs echilibrat al unui șef…

- Strasbourg, 23 oct - Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis europarlamentarilor ca le va raspunde in scris la intrebarile adresate in plenul Parlamentului European. Seful statului a sustinut marti un discurs in plenul PE privind viitorul Uniunii.…

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel a afirmat ca spera ca presedintele Klaus Iohannis sa nu atace, "macar de aceasta data", Romania, in discursul pe care il va sustine, marti, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg.

- „In aceste conditii, toti romanii se asteapta ca, de aceasta data, presedintele tarii sa reprezinte cu onoare Romania si pe romani la Strasbourg", a transmis, luni, europarlamentarul Claudia Tapardel. „In calitate de europarlamentar roman imi doresc ca in discursul sau, presedintele Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis va susține maine, de la tribuna Parlamentului European de la Strasbourg, cel mai important discurs politic de reprezentare europeana și externa a Romaniei, urmand sa prezinte viziunea tarii noastre privind viitorul Europei. ​ „Este un moment foarte important pentru…