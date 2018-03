Tag4IT, solutia prin care 4 tineri isi propun sa ii ajute pe antreprenorii aflati in cautarea unor parteneri de afaceri

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Talnaci, un adolescent de numai 14 ani din localitatea calaraseana Oltenita, a creat un program care vizeaza monitorizarea complexa a pacientilor internati in spital, iar aplicatia lui a fost premiata cu locul I la un concurs de aplicatii software organizat de Universitatea Politehnica din…

- Marți, 20 martie a.c., la Camera de Comerț și Industrie (C.C.I.) Covasna a avut loc o conferința de presa cu tema „Cum sa abordam furnizorul chinez”, prin intermediul careia au fost prezentate noi metode de sprijin pe care le acorda C.C.I. antreprenorilor locali și nu numai, in stabilirea relațiilor…

- Persoanele cu spirit antreprenorial care isi doresc sa demareze afaceri cu profil non agricol in orase din centrul tarii se pot inscrie intr-un program gratuit de formare si pot intra in competitia pentru o...

- In jur de 20.000 de oameni au solicitat anul trecut azil in Japonia. Dintre ei, doar 20 au fost acceptati, fata de 28 in 2016. Acest lucru se intampla in conditiile in care, pe fondul imbatranirii populatiei, a treia economie a lumii se confrunta cu un serios deficit de forta de munca, iar masurile…

- Aflati in plin sezon competitional, handbalistii echipei Universitatii Suceava au o pauza de 11 zile intre etape. Pentru a tine jucatorii intr-o forma sportiva cat mai buna, oficialii echipei sucevene au aranjat pentru astazi un meci de pregatire in compania principalei favorite la promovarea ...

- CredXp este una dintre echipele participante la Innovation Labs, programul de accelerare din Romania destinat tinerilor dornici sa faca primii pasi in antreprenoriatul tehnic. Am stat de vorba cu acestia pentru a ne prezenta solutia cu care vor sa schimbe anumite procese la nivelul sistemului financiar.…

- Azi, la orele 10,30, la sala de conferințe a Consiliului Județean Teleorman reprezentanți ai mediului de afaceri din județ participa la seminarul de prezentare a oportunitaților antreprenoriale oferite prin proiectul cu finanțare nerambursabila ”Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” Antreprenorii…

- Romania are doar 40 de companii antreprenoriale romanesti al caror business sare de 100 mil. euro anual, iar dintre acestea doar jumatate au construit un brand de consum, cunoscut publicului larg, cum sunt Dedeman, RCS-RDS sau Altex. Totusi, alte nume romanesti precum Bilka, AdePlast sau Catena…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? CINE A LUAT LOCUL... SECURITATII? Stenograma pe care v-o prezentam in continuare ne-a fost adusa la redactie, inregistrata pe o caseta. Cititorul a dat intimplator, cu radioreceptorul sau peste aceasta frecventa, iar ceea ce a auzit l-a…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cel de-al doilea targ de joburi in cadrul proiectului european LaborNet – Rețea pentru mobilitatea forței de munca in zona transfrontaliera. Evenimentul are loc in data de 21 martie, incepand cu ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri din…

- A fost scandal. duminica noapte, intr-un bloc din Galati dupa ce un tanar in varsta de 24 ani, cu antecedente penale, intr-o criza de violenta a distrus totul in jur, atat scara blocului, cat si apartamentul bunicii pe care o acuza ca i-a ascuns droguri in valoare de 3.000 de lei. "Pe raza Sectiei 3…

- In ciuda tuturor problemelor cu care se confrunta sectorul constructiilor, peste jumatate din antreprenorii din domeniu sunt destul de increzatori ca lucrurile vor arata bine in 2018, potrivit unei analize realizate de IBC Focus. Care au fost antreprenorii din constructii care au generat cele mai…

- Antreprenorii debutanti au infiintat in luna ianuarie 199 de SRL-D-uri, numarul total al acestui tip de societati ajungand la 44.374 la nivelul intregii piete, din 2011 pana in prezent, potrivit datelor Registrului Comertului. Domeniile campioane la numarul de SRL-D-uri sunt constructiile,…

- In țara in care abandonul școlar a ajuns la cote alarmante, sunt și copii care, in ciuda saraciei și a lipsurilor, inving orice greutați doar ca sa mearga la școala. Valentin are 10 ani. Invața bine și are planuri mari pentru viitor.

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, acestia urmand sa piarda aproximativ 20 la suta din venit, din cauza noii formule de calcul, sustine Federatia Sindicatelor…

- Modul invechit prin care firmele mici de cartier iși faceau reclama, cunoscutul „din gura-n gura”, a apus, și asta pentru ca a venit era tehnologiei, in care daca nu ești prezent in lumea virtuala, de fapt nu mai exiști. Companiile mici și mijlocii care vor sa iși faca publicitate online au, de acum,…

- Antreprenorii bihoreni vor pentru anul 2018 un Program Start-up Nation care sa se deruleze corect si fara probleme. In acest sens, Asociatia Firmelor Bihorene (AFB) a trimis saptamana trecuta o lista de propuneri pentru programul Start-up Nation 2018. Propunerilor au fost transmise ministrului,…

- Acceleratorul de afaceri Innovation Labs 2018 a deschis inscrierile pentru tinerii pasionati de tehnologie si inovare digitala. Hackathoanele si programele de mentorat vor fi organizate in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara, in perioada 3 martie - 21 mai. Cine se poate inscrie.

- Crearea unui mediu de afaceri favorabil și atractiv atat pentru investitorii locali, cat și pentru cei straini, crearea comisiilor sectoriale, precum si promovarea unui dialog constructiv intre Ministerul Economiei și Infrastructurii au fost principalele subiecte de discutie in cadrul

- Antreprenorii care au facut angajari și au inchiriat spații in programul Start-Up Nation, dar care au dosarele pe creditele-punte inca blocate la Fondul Roman de Contragarantare, consuma bani din proiect fara sa poata incepe producția in afacere, insa ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea,…

- Oamenii de afaceri sustin ca modul in care Cabinetul Dancila vrea sa rezolve problema salarizarii angajatilor part-time e discriminatoriu, ineficient si contrazice tocmai principiile pe care se bazeaza revolutia fiscala. In plus, masurile luate de stat ar urma sa descurajeze munca part-time…

- Antreprenorii care au facut angajari si au inchiriat spatii in programul Start-Up Nation, dar dosarele lor pe creditele-punte sunt inca blocate la Fondul Roman de Contragarantare, consuma bani din proiect fara sa poata incepe productia in afacere, insa ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea,…

- Concret, prima de instalare poate fi ceruta de orice roman care a lucrat, pentru cel puțin trei ani, in alte state ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, dupa cum se arata in Legea nr. 76/2002. Asta inseamna inclusiv Italia. „Prima de instalare se acorda și persoanelor de cetațenie…

- Antreprenorii reuniti in Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) au prezentat joi, o serie de masur pe care le solicita Guvernului, pentru ca firmele private sa nu fie afectate. "AOAR nu cere taxe mai mici sau scutiri. Cerem stabilitate si predictibilitate fara de care nu putem sa ne dezvoltam"…

- Sibiul a introdus plata cu cardul in autobuze. Clujul mai așteapta Sibiul a devenit primul oraș din Romania in care calatoriile se pot plati in mijloacele de transport public cu carduri contactless Mastercard și Visa, emise oriunde in lume. Orice posesor de card bancar, cu facilitate contactless,…

- Antreprenorul Sergiu Negut, cunoscut pentru investitiile sale in firme ca Frufru, Softelligence sau 2Performant, considera ca un start-up sau o firma ceva mai matura care vrea sa obtina o investitie de la un fond de capital de risc poate avea nevoie de diversi specialisti reuniti intr-un board of advisors,…

- Membrii Romanian Business Leaders (RBL), cu afaceri cumulate de 3,5 miliarde de euro si peste 30.000 de angajati, vad cu „optimism foarte rezervat” urmatoarele 12 luni, potrivit rezultatelor Indexului de Incredere Macroeconomica prezentate miercuri de asociatia antreprenoriala. „Indexul…

- Gigantul anglo-olandez Unilever a preluat integral producatorul sucevean de inghetata Betty Ice intr-o tranzactie de circa 100 milioane euro, spun sursele din piata. Vanzatorul este antreprenorul local Vasile Armenean. Unilever nu a putut fi contactat pana la inchiderea editiei, iar Vasile Armenean…

- Mobilizarea politistilor a condus la gasirea operativa a unui minor cu probleme psihice, disparut de la domiciliul sau din comuna Vintu de Jos. La data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 13:30 Postul de Politie Vintu de Jos a fost sesizat de catre o femeie din comuna cu privire la faptul ca, fiul sau…

- Mediul de afaceri are cateva speranțe și extrem de puține așteptari cu privire la cum va performa viitorul guvern. Cei mai mulți antreprenori și consultanți nu privesc cu ochi buni nici prestanța profesionala a miniștrilor, fie ei noi sau vechi, și nici programul de guvernare. Cu toate acestea, mediul…

- Ce descoperim daca cautam pe resursele tehnologice din mediul on line cu acces public despre unii functionari publici de rang inalt numiti in structura centrala a Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, institutie in care interesele serviciilor atat interne cat si externe au multe…

- Senator PSD de Prahova Radu Oprea (47 de ani) a fost desemnat de conducerea partidului pentru postul de ministru pentru Mediul de Afaceri, in locul lui Ilan Laufer. Radu Oprea este vicepreședinte PSD Prahova și a fost trimis in judecata in 2016 de Parchetul General pentru evaziune fiscala și spalare…

- Intr-o localitate din judetul Neamt, fiecare dintre asistatii social trebuie sa ajute la treburile gospodaresti trei persoane in varsta, in timpul iernii. In caz contrar, ei risca sa piarda banii de ajutor social. Primarul comunei Icusesti din judetul Neamt a pus la treaba persoanele care iau ajutoare…

- Reprezentantii mediului de afaceri din Timis se plang cam de aceleasi probleme cu care se confrunta si cei din alte zone ale Romaniei. Nu au forta de munca disponibila, cea existenta este slab pregatita, iar legislatia e instabila si nu ofera predictibilitate.

- Antreprenorii din Brasov, care si-au deschis firme prin programul Romania StartUp Nation si au solicitat un credit punte garantat de stat, pentru achizitia de echipamente, asteapta, inca, raspuns de la Fondul National de Garantare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel mai mare constructor de sosele din sudul tarii, Teldrum, a depus o cerere de intrare in faliment pe data de 17 ianuarie 2017, la Tribunalul Teleorman. Aceasta va fi solutionata pe 29 ianuarie, arata datele de la tribunal. Compania avea in 2016 afaceri de 223 de milioane de lei si 696…

- Dragnea: Nu exclud introducerea impozitului pe gospodarie in programul de guvernare Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, luni, inaintea CExN, ca nu exclude introducerea impozitului pe gospodarie in programul de guvernare, el aratand ca CExN va dezbate in aceasta perioada, pana la finalul saptamanii,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de cativa ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina in Romania, insa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care îl conduc şi pentru…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Societatea Argos SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in orasul Cernavoda, judetul Constanta. Domeniul principal de activitate este "constructii hidrotehnice ldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 15 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris…

- Guvernul malaezian a semat un acord cu o companie privata americana pentru reluarea operatiunilor de cautare a aeronavei MH370, disparuta in urma cu aproape patru ani, in timp ce efectua un zbor pe ruta Kuala Lumpur – Beijing cu 227 pasageri...

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford, condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare a proiectelor in derulare. Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua…

- 33 dintre cei mai bogati politicieni si oameni de afaceri sunt sau au fost rezidentii unui complex imobiliar de lux din Constanta, construit in urma unei oferte de nerefuzat. In urma cu 12 ani, Radu Mazare i a dat unui om de afaceri o bucata de plaja, la pachet cu avizele necesare construirii unui imobil…

- Seful Biroului ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, a ajuns marti in Siria, pentru a incepe prima sa vizita in aceasta tara distrusa de razboi, de la preluarea noii sale functii, in septembrie, informeaza dpa. Lowcock a notat intr-o postare pe Twitter ca a ajuns in Siria pentru…

- A vrut sa ajute, dar soarta nu a fost deloc de partea lui! Un barbat in varsta de 50 de ani a fost batut crunt, provocandu-i-se fracturi multiple si traumatisme craniene, dupa ce a vrut sa scape doua fete dintr-o situatie care ar fi degenerat intr-o zona vulgara.

- Procurorii cerceteaza un om de afaceri dupa ce acesta ar fi platit o suma de bani unor interlopi și le-ar fi comandat sa il ucida pe finul acestuia. Ion Șteaburdea un patron influent in Targul-Jiu l-a acuzat pe finul sau, Laurențiu Țavoc, un alt om de afaceri ca i-ar fi luat clienții. Patronul anchetat…

- Monica Tatoiu și partenerul ei de viața sarbatoresc 35 de ani de cand se cunosc. femeia de afaceri a facut un rezumat al celor pe care le-au trait impreuna. Monica Tatoiu, care locuiește ntr-o vila evaluata la 2,5 milioane de euro , este casatorita cu Victor Tatoiu. Acesta este barbatul care ii este…

- Plata in același cont unic a contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitați va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern.…

- Omul de afaceri Sorin Strutinsky, un apropiat al lui Radu Mazare, a fost condamnat vineri, de Tribunalul Constanta, la sapte ani si patru luni de inchisoare, pentru comiterea mai multor infractiuni, printre care trafic de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata. El a fost trimis in…

- Omul de afaceri afaceri american, dar de origine romana, George Mioc, face pe pagina sa de Facebook o mica analiza plecand de la marea reforma fiscala lansata și pusa in practica de Administrația Trump. El susține ca nu e suficient sa ieși in strada sau sa strigi in Parlament impotriva lui Liviu…