- Brașovul va gazdui, la sfarșitul acestei saptamani, Campionatul Național de taekwondo la care vor lua startul și patru sportivi ai CSM 2007 Addras Focșani, ce-și propun sa reușeasca performanțe care sa le confirme calitațile, dar și nivelul foarte bun de pregatire. Vor intra in competiie Alexandru…

- Campionatul Național de Motociclism, etapele I și a II-a, și Campionatul European, etapele I și a II-a, au avut loc la Serres, in Grecia, la sfarșitul saptamanii trecute. O prestație de excepție a avut Iulian-Ciprian Trifan, sportiv legitimat la ACS Odobești, care a incheiat competiția pe…

- Iașiul a gazduit la finalul saptamanii trecute, Campionatul Național Individual de judo seniori, la care au luat startul și judoka focșaneni, toți aflandu-se in categorii de varsta sub seniorat. Valoarea nu ține cont de numarul anilor nici in judo, așa cum au aratat sportivii focșaneni participanți…

- Sportivii clubului au mai caștigat trei medalii de argint și șapte medalii de bronz Un grup de sportivi ai Clubului focșanean Addras Taekwondo a concurat, in zilele de 15 și 16 martie, in Serbia, la tradiționala competiție Cupa Zrenjanin, ajunsa la a 8-a ediție, de unde s-au intors cu o consistenta…

- Judoka de la CSM 2007-LPS Focșani au participat sambata, 23 și duminica, 24 februarie, la Craiova, la Campionatul Național U 18. Sportivii pregatiți de pofesorii Stanica Grosu, Marinel Palade și Iulian Surla s-au intors acasa cu șase medalii:doua de argint și patru de bronz. Au devenit vicecampioni…

- Cuplurile focșanene care au implinit 50 ani de casnicie au fost sarbatorite de Dragobete, duminica, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria Focșani. Aproape 200 de seniori au raspuns invitației lansate de municipalitate, de a participa la o masa festiva la restaurantul Grand’Or. Au fost invitate…